В полиции Алматы напомнили о новом ограничение скорости на Аль-Фараби, Саина и ВОАД

Соответствующие дорожные знаки установлены, в течение дня будет проводиться работа и настройки системы "АИС БДД", то есть камер фиксации нарушений ПДД, и их технический мониторинг.

C 15 января на Аль-Фараби, Саина и Восточной объездной автомобильной дороге средняя скорость снижена с 80 до 60 километров в час, передает Zakon.kz.

Соответствующие дорожные знаки установлены, сегодня в течение дня будет проводиться работа и настройки системы "АИС БДД", то есть камер фиксации нарушений ПДД, и их технический мониторинг.

"Уже с завтрашнего дня по зафиксированным нарушениям скоростного режима в установленном законодательством порядке правонарушителям по их местам жительства будут адресоваться предписания. Но это ни в коем случае не значит, что сегодня можно будет повсеместно нарушать данное требование ПДД, это время отведено на то, чтобы автолюбитель адаптировался к новшеству. Между тем, работа по анонсированию и информированию общественности продолжается уже на протяжении нескольких последних месяцев: призываем всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, что служит гарантом их безопасности", - сказал начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы Жандос Мураталиев.

В полиции города напомнили о мировом опыте, который показал, что снижение скоростного режима на дорогах Нью-Йорка, Лондона и других мировых мегаполисов сделало дороги в этих городах одними из самых безопасных в мире, как для пешеходов, так и для автомобилистов и спасло десятки жизней.

"С начала года в Алматы зарегистрировано 4 тысячи 203 ДТП, большая часть из которых приходится на участки со скоростным режимом от 60 до 80 км/ч., что составляет 12 аварий ежедневно. В результате ДТП с января 2018 года в Алматы погиб 121 человек. То есть каждые три дня на дорогах Алматы погибает один человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах. По данным ВОЗ, средняя скорость, увеличенная лишь на 5% в свою очередь способствует росту ДТП с травматичным исходом на 10% и на 20% с летальным. К тому же, согласно анализу ряда экспертов, снижение скоростного режима с 80 до 60 километров. на примере проспекта Аль-Фараби увеличит время в пути не более чем на две минуты. Если эти две минуты способны спасти хоть одну жизнь, значит, меры по снижению скорости более чем обоснованны", - комментировала ранее официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

Новые дорожные знаки появились на вышеуказанных дорогах еще накануне.

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