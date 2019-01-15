Многомиллионный иск на Дудя и Ивлееву поступил из-за вопроса про Путина

Истец посчитал ответ Ивлеевой на вопрос о Путине оскорбительным.

Против блогеров Юрия Дудя и телеведущей Анастасии Ивлеевой подали иск о защите чести и достоинства на 100 миллионов рублей, передает rns.online.

В конце декабря в Мещанский суд Москвы поступило исковое заявления от Артура Бестаева, который решил взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 миллионов рублей. Бестаев хочет получить опровержение сведений из интервью Ивлеевой Дудю.

Журналист спрашивал традиционный блиц. На вопрос "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", Ивлеева ответила с использованием нецензурной брани. Контекст фразы заключался в вопросе: Не устал ли президент России. Пока иск не получил движения, отмечает источник.

Анастасия Ивлеева - видеоблогер, одна из ведущих телешоу "Орел и Решка", основательница канала на YouTube "Agent Show". На момент публикации в Instagram на блогера было подписано 10,5 млн человек.

Юрий Дудь - российский журналист, основатель проекта "ВДудь", представляющего собой собрание видеоинтервью популярных артистов, продюсеров, журналистов, блогеров и общественных деятелей.

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