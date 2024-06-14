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Счета Анастасии Ивлеевой заморозили из-за многомиллионных долгов

Счета блогера заморозили из-за многомилионных долгов, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 14:00 Фото: Instagram/_agentgirl_
Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета блогера Насти Ивлеевой из-за долгов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал SHOT, долг Ивлеевой перед ФНС превышает 11,3 млн рублей и ее счета с 14 июня заморожены.

О многомилионных долгах бывшей ведущей "Орла и решки" стало известно еще в конце мая. Тогда российские СМИ писали, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

Тогда же блогерше направляли уведомление с требованием заплатить налоги. Ивлееву предупреждали, что в случае неуплаты банковские счета могут заблокировать, а ее не выпустят за границу. За это время ей также выписали два штрафа за неуплату налогов.

Ивлеева сейчас является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое также имеет задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона рублей по налогу на прибыль и 1,115 миллиона рублей по страховым взносам.

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