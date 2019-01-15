Больничные листы будут выдавать в электронном формате

Помимо удобства это поспособствует формированию электронной базы данных о здоровье нации.

Как рассказал на заседании правительства РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, сегодня определено 588 госуслуг, нуждающихся в оптимизации, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы проанализировали каждую госуслугу. В обязательном порядке рассматривалась возможность их перевода в электронный формат, сокращения срока выдачи, перечня документов, возможность оказания в композитной или проактивной форме, исключения излишних процедур и согласований", - сказал он.

По его словам, по итогам этой работы планируется перевод в электронный формат 141 госуслуги, а по 447 госуслугам принимаются меры по сокращению сроков и документов, истребуемых у граждан.

"К примеру, планируется перевод в электронный формат выдачи так называемого "больничного листа". Помимо удобства это поспособствует формированию электронной базы данных о здоровье нации. Планируется, что при помощи технологии Big Data эти данные позволят более эффективно осуществлять политику в области здравоохранения и фармакологии", - пояснил Абаев.

Также глава ведомства отметил, что по рекомендации МВК были объединены две госуслуги "Передача ребенка на патронатное воспитание" и "Назначение выплаты денежных средств патронатным воспитателям".

"Раньше эти две услуги оказывались отдельно, требовалось повторное предоставление одних и тех же документов. Теперь же дублирование исключено, а срок оказания данных услуг сокращен с 35 до 10 дней. Хотелось бы отметить, что достичь стопроцентной автоматизации госуслуг невозможно. Так как имеются услуги, требующие обязательного присутствия и участия специалиста. К примеру, обследование и оказание медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями. По таким услугам будет прорабатываться возможность максимальной оптимизации процессов и сроков", - указал министр.

В общей сложности, как он добавил, к настоящему времени утверждено 486 дорожных карт.

"А по итогам 2018 года уже завершена оптимизация 76 госуслуг, включая упрощение следующих процедур. Во-первых, реализована подача электронного заявления на получение водительских прав и на регистрацию транспортного средства. С момента запуска этими услугами воспользовались более 23 тысяч раз. Раньше регистрация транспорта занимала 6 часов, теперь же 2 часа. Благодаря переходу в электронный формат регистрация при купле-продаже транспорта занимает только 20 минут. Исключена необходимость представления документов "на бумаге". Раньше же гражданам нужно было предоставить акт регистрации транспортного средства, удостоверение личности, документы, подтверждающие уплату пошлин и сборов, свидетельство о регистрации транспортных средств, государственные регистрационные номерные знаки", - проинформировал Абаев.

Кроме того, через "Казпочту" реализована возможность доставки готовых документов и номерного знака на дом. Помимо этого гражданам предоставлена возможность выбора любого из уже изготовленных госномеров.

"Во-вторых, реализована возможность проверки наличия административных штрафов на одном ресурсе. В-третьих, планируется продолжить работу по предоставлению госуслуг в проактивном режиме. Речь идет об услугах по установлению инвалидности, назначению пособий и соц. выплат, обеспечению протезно-ортопедической помощью и так далее.

Это позволит комплексно оказывать перечисленные социальные услуги без необходимости посещения инвалидами ЦОНов или услугодателей", - заключил глава МИК РК.

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