#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Право

Когда в Казахстане начнут действовать только электронные больничные листы

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 12:32 Фото: freepik
С января 2025 года казахстанские медучреждения перешли на электронные больничные листы. Сейчас одновременно действуют как бумажные, так и электронные бюллетени. С какого периода работодатель обязан принимать только электронные больничные листы? На этот вопрос ответили в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что в настоящее время государственная услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" оказывается как в электронной, так и в бумажной форме.

"Факты об открытии больничных листов будут передаваться работодателю с согласия самого гражданина. Если раньше работодатель узнавал, что работник заболел только постфактум, т.е. когда сам больничный лист приносили, когда работник уже вышел на работу, то теперь будет оповещение о том, когда больничный лист открывается либо продлевается", – отметили в министерстве.

Также говорится, что все листы о временной нетрудоспособности работников уже передаются в режиме актуализации в информационную систему "Единая система учета трудовых договоров" Министерства труда и социальной защиты населения РК и отображаются в личном кабинете работника на портале hr.enbek.kz и в мобильном приложении Enbek HR.

При необходимости работник имеет возможность направить сведения работодателю для оповещения о своей временной нетрудоспособности.

В Минздраве отметили, что мониторинг больничных листов со стороны работодателя целесообразно рассмотреть посредством портала hr.enbek.kz, где работодатель сможет получать больничные листы на сотрудников своей организации. Также со стороны МТСЗН будет проведена работа по оповещению работодателей по открытию, продлению и закрытию больничного листа.

Для исключения бумажной формы больничного листа – бланка строгой отчетности – министерство подготовило изменения в приказ "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" в части полного перевода государственных услуг "Выдача листа о временной нетрудоспособности" и "Выдача справки о временной нетрудоспособности" в электронный формат.

Предварительный срок реализации исключения бумажных справок – 1 апреля 2025 года.

"Касательно отображения места работы и должности сотрудников сообщаем, что в обновленной редакции приказа будет предусмотрено исключение поля для заполнения "место работы" и "должность", так как работодатели, зарегистрировавшие трудовые договоры на портале hr.enbek.kz, смогут просматривать больничные листы, выданные на их сотрудников, в информационной системе", – пояснили в Минздраве.

В настоящее время данные о работодателях вносятся со слов пациентов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
У ТРК Президента РК появится радиовещание
Право
11:45, Сегодня
У ТРК Президента РК появится радиовещание
В Казахстане изменится работа с документами для служебного пользования
Право
11:27, Сегодня
В Казахстане изменится работа с документами для служебного пользования
Как оплату за детский сад изменят с 1 марта 2025 года в регионах Казахстана
Право
16:05, 06 февраля 2025
Как оплату за детский сад изменят с 1 марта 2025 года в регионах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: