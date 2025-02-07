Когда в Казахстане начнут действовать только электронные больничные листы

С января 2025 года казахстанские медучреждения перешли на электронные больничные листы. Сейчас одновременно действуют как бумажные, так и электронные бюллетени. С какого периода работодатель обязан принимать только электронные больничные листы? На этот вопрос ответили в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что в настоящее время государственная услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" оказывается как в электронной, так и в бумажной форме.

"Факты об открытии больничных листов будут передаваться работодателю с согласия самого гражданина. Если раньше работодатель узнавал, что работник заболел только постфактум, т.е. когда сам больничный лист приносили, когда работник уже вышел на работу, то теперь будет оповещение о том, когда больничный лист открывается либо продлевается", – отметили в министерстве.

Также говорится, что все листы о временной нетрудоспособности работников уже передаются в режиме актуализации в информационную систему "Единая система учета трудовых договоров" Министерства труда и социальной защиты населения РК и отображаются в личном кабинете работника на портале hr.enbek.kz и в мобильном приложении Enbek HR.

При необходимости работник имеет возможность направить сведения работодателю для оповещения о своей временной нетрудоспособности.

В Минздраве отметили, что мониторинг больничных листов со стороны работодателя целесообразно рассмотреть посредством портала hr.enbek.kz, где работодатель сможет получать больничные листы на сотрудников своей организации. Также со стороны МТСЗН будет проведена работа по оповещению работодателей по открытию, продлению и закрытию больничного листа.

Для исключения бумажной формы больничного листа – бланка строгой отчетности – министерство подготовило изменения в приказ "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" в части полного перевода государственных услуг "Выдача листа о временной нетрудоспособности" и "Выдача справки о временной нетрудоспособности" в электронный формат.

Предварительный срок реализации исключения бумажных справок – 1 апреля 2025 года.

"Касательно отображения места работы и должности сотрудников сообщаем, что в обновленной редакции приказа будет предусмотрено исключение поля для заполнения "место работы" и "должность", так как работодатели, зарегистрировавшие трудовые договоры на портале hr.enbek.kz, смогут просматривать больничные листы, выданные на их сотрудников, в информационной системе", – пояснили в Минздраве.

В настоящее время данные о работодателях вносятся со слов пациентов.