В ДООЗ проведут проверку персонала, лечившего девочку с гангреной стопы

Департамент взял дело на особый контроль.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал случай развития гангрены у 11-месячной девочки в детской больнице. По его словам, действия медработников пройдут специальную экспертизу, передает Zakon.kz.

"Сегодня по данному факту с привлечением независимых экспертов проводятся процедуры по организации проверок в городских детских больницах № 1 и № 2, а также Национальном центре материнства и детства. По результатам экспертизы и анализа будет дана оценка действиям медицинских работников на предмет качества и полноты оказанной медицинской помощи, с последующей передачей материалов органам следствия и принятия соответствующих мер в рамках закона", - говорится в сообщении департамента.

Этот случай ДООЗ Астаны взял на особый контроль.

Случай произошел в конце декабря 2018 года. Девочка попала в Национальную кардиохирургическую больницу, где ей должны были сделать операцию на сердце, но в медучреждении ребенок простыл и был направлен на лечение в городскую больницу №1 с подозрением на пневмонию. В самой больнице ребенку ставили катетер на правую ногу, пару раз делали укол, но через три дня нога опухла. После этого из первой городской больницы мать и ее дочь перенаправили во вторую детскую поликлинику. Уже там спустя двое суток им сказали, что стопу ребенка могут ампутировать и перевели в Национальный центр материнства и детства.

Сейчас операцию на сердце отложили, так как на фоне пневмонии есть строгие противопоказания к оперативному вмешательству.

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