Минздрав дополнительно закажет вакцины от кори

В Алматы, Астане и Акмолинской области зафиксирована локальная вспышка кори.

В кулуарах правительства председатель комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин прокомментировал ситуацию по заболеваемости корью в ряде регионов РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Заболеваемость корью. Мы имеем локальную вспышку в Астане и незначительное повышение в Алматы и Акмолинской областях. В Алматы 50 случаев, в Акмолинской области 41 случай. Это лабораторно подтвержденные случаи. Мы имеем необходимый запас вакцины, потому что корь не имеет целенаправленных лекарств и лечится симптоматически", - сказал он.

По его словам, наиболее действенная мера - это вакцинация.

"Особенностью этого года является то, что на сегодня болеют в основном дети - 60-70%, по регионам - это дети, срок вакцинации которых еще не подошел, поэтому в тех регионах, где идет повышенная заболеваемость, мы вакцинацию сдвигаем на девять месяцев", - пояснил главный санврач.

Бекшин добавил, что сейчас дополнительно сделан заказ вакцин на 100 тысяч населения.

"Это моновакцины чисто против кори и будем рассматривать вопрос о получении от ВОЗ на бесплатной основе ди-вакцины от краснухи и кори. Добавлю, что сегодня в этой когорте заболевших корью имеются те взрослые, кто отказывался от вакцинации в 1990-е годы и начале 2000-х", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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