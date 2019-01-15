В ЕАЭС завершается создание инжинирингового центра по станкостроению

В ЕАЭС ввозится из третьих стран более 80% станочного оборудования – слишком много с учетом потенциала Союза. Одна из основных задач Евразийского инжинирингового центра – кардинально изменить ситуацию.

Учредительные документы по созданию Евразийского инжинирингового центра по станкостроению подписаны армянской стороной в Ереване при участии ООО "Текнолоджи энд Сайнс Дайнамикс" (Армения). Таким образом, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заканчивается формирование единой инжиниринговой структуры, деятельность которой будет направлена на содействие переходу промышленности Союза к новому технологическому укладу, сообщает Zakon.kz.

"Создание инжинирингового центра по станкостроению поможет сформировать в ЕАЭС на инновационной основе прогрессивные техническую и технологическую базы промышленных комплексов союзных государств, – отметил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Арутюнян.

Функционал центра позволит решать на системной основе целый ряд вопросов в рамках Союза: сформировать долгосрочный прогноз развития станкостроения, обеспечить прозрачность закупок станочного оборудования путем подготовки заключений о наличии производства его аналогов в ЕАЭС, повысить качество выпускаемого оборудования за счет содействия созданию испытательных лабораторий и сертификационных центров в Союзе. Работа инжинирингового центра будет также направлена на внедрение современных инновационных технологий мирового уровня в производственные процессы машиностроительных предприятий государств-членов, что обеспечит повышение конкурентоспособности этого сектора промышленности.

Участниками Евразийского инжинирингового центра по станкостроению выступят следующие уполномоченные странами Союза организации: ОАО "Интерстанок" (Армения), ООО "СоюзСтанкоИнжиниринг" (Беларусь), АО "НК "Казахстан Инжиниринг" (Казахстан), ООО "Дастан Инжиниринг" (Кыргызстан) и ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН"" (Россия).

Взаимодействие Комиссии и центра позволит своевременно оценивать воздействие решений ЕЭК в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на развитие станкостроения и при необходимости вырабатывать предложения по корректирующим мерам.

Как отмечается, сейчас в ЕАЭС ввозится из третьих стран более 80% станочного оборудования – слишком много с учетом потенциала Союза. Одна из основных задач Евразийского инжинирингового центра – кардинально изменить ситуацию.

На церемонии подписания армянской стороной учредительных документов Тигран Арутюнян вручил благодарственное письмо министру экономического развития и инвестиций Армении Акобу Авагяну за активное участие в развитии евразийской экономической интеграции.

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