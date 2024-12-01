Единое пространство для биржевых операций планируют создать в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны союза проект соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах "пятерки", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ЕЭК отметили, что соглашение позволит создать единое пространство для биржевых операций, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий.

В официальном сообщении говорится, что документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках союза.

"Сегодняшнее соглашение вместе с уже ранее принятым соглашением о допуске и обращении ценных бумаг направлены на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках ЕАЭС", – пояснил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

20 ноября 2024 года сообщалось, что страны ЕАЭС намерены укрепить сотрудничество в области госзакупок.