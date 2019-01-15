Пропавшего в Усть-Каменогорске школьника нашли в библиотеке

Позвонить домой и предупредить родителей, о том, что он останется ночевать у друга, парень не смог, поскольку с собой не взял мобильный телефон.

Стало известно, где провел почти сутки 13-летний ребенок из Усть-Каменогорска, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Утром 15 января в городскую полицию позвонила женщина и сообщила, что ее 13-летнего сына уже сутки нет дома. Мама мальчика пояснила, что накануне днем ее сын ушел в поликлинику, и его местонахождение ей неизвестно.

Сотрудники Управления полиции города Усть-Каменогорска незамедлительно приступили к поискам ребенка и нашли его спустя несколько часов целым и невредимым.

- На розыск подростка был ориентирован личный состав полиции, сформированы поисковые группы, - сообщили в пресс-службе УП города Усть-Каменогорска. - Буквально недавно к нам позвонила сотрудница одной из библиотек города и сообщила, что узнала мальчика по фотографии, размещенной ранее в социальных сетях.

Как рассказал полицейским Артем - так зовут мальчика, он любит много читать и пока его искали родители, успел обойти несколько библиотек города. Позвонить домой и предупредить родителей, о том, что он останется ночевать у друга, парень не смог, поскольку с собой не взял мобильный телефон. Наутро он отправился в библиотеку имени А. С. Пушкина, где его и нашли.

Руководство библиотеки подарило мальчику абонемент в читальный зал, а инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Сейчас юный книголюб благополучно вернулся домой.

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