Инспектор рассказал подробности трагической схватки с браконьерами

Один из инспекторов все-таки скончался.

Скончался инспектор, подвергшийся нападению браконьеров в Карагандинской области. Его коллега, инспектор РГКП "ПО "Охотзоопром" Ницык, рассказал, как все произошло, передает Zakon.kz.

"Сегодня утром не стало инспектора "Охотзоопрома" Ерлана Нургалиева. Он до конца боролся за свою жизнь после схватки 13 января с тремя озверевшими браконьерами в Коргалжинской степи. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего. Он до конца исполнил свой долг по охране символа казахстанской степи сайгака! Именно благодаря усилиям таких инспекторов к Ерлан Нургалиев численность сайгаков выросла до 215 тысяч голов с массового падежа в 2015 году. К сожалению браконьеры успели застрелить 5 самцов сайгака, но это не сойдёт им с рук. Прошу правоохранительные органы найти и покарать по всей строгости закона убийц", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Сакен Калкаманов.

Инспектор Ницик рассказал детали того дня.

Он с Ерланом объезжали район Тенгиза. В урочище увидели свежие следы двух машин, джипов, и по ехали по следу. Через какое-то время услышали два выстрела. Проехав по следам, увидели пять убитых сайгаков. Дальше следы разделились - один вправо, второй влево. Инспекторы тоже разделились. Ницик с Нургалиевым поехали по правому следу, и вдали увидели, что джип едет на высокой скорости, по всей видимости, хочет скрыться.

В итоге инспекторы догнали два джипа. Сделали два предупредительных выстрела в воздух, браконьеры не остановились.

"Тогда мне пришлось приблизиться, но когда начал приближаться, с задних окон вертикалка появилась в нашу сторону. В правую сторону начал уходить, там из окна автомат вылез, 12-й ствол. С левой пристроился, приблизился как можно ближе. Ерлан начал стрелять. Стрелял он по заднему левому колесу. После чего резко слева стали обгонять", - рассказал инспектор.

Далее они перекрыли дорогу одному из Land Cruiser. Из машины вышли два вооруженных мужчины. Третий - водитель, прятался за дверью. Сначала началась словесная перепалка между инспекторами и браконьерами.

"Когда ближе подошел, схватил за ствол пятизарядки. Началась борьба. Подскочил водитель. Я его повалил и мне сверху пришел по голове удар, по затылку, по голове. Раз ударили, второй раз ударили. А когда схватили, я начал подниматься, мне прикладом ударили в лицо. Так что я поплыл, скажем честно", - рассказал Ницик.

Когда он немного пришел в себя, увидел, что коллега лежит в крови лицом вниз. Преступники скрылись. Через некоторое время подоспели другие коллеги.

Информация о случившемся появилась 14 января. 13 января около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружены 5 отстреленных туш сайгака. В ходе преследования было обнаружено два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. В результате один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор, получив черепно-мозговую травму. Первоначальную информацию о смерти одного из инспекторов опровергли.

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