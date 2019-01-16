Что ожидает казахстанскую экономику, и в чем лучше хранить сбережения

От чего будет зависеть экономическая ситуация в Казахстане, и стоит ли вкладывать свои деньги в золото или криптовалюты.

Какая "погода" ожидается на рынке финансов в наступившем году? В какой валюте хранить свои сбережения? Стоит ли вкладывать свои деньги в золото или криптовалюту. Своим мнением по этим вопросам с журналистом Zakon.kz поделился казахстанский экономист, директор Центра исследований прикладной экономики Жаныбек Айгазин.

Общие тенденции развития казахстанской экономики

По мнению спикера, прежде всего, следует исходить из текущей экономической ситуации и официальных прогнозов. Так, недавно вышел прогноз Всемирного банка, и для Казахстана в 2019 году был заложен темп роста ВВП на уровне 3,5%. Согласно последнему - октябрьскому прогнозу МВФ, этот показатель прогнозируется на уровне 3,1%. По данным прогноза правительства, опубликованном в ноябре, экономический рост на 2019 года оценивается в 3,8%.

"То есть все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этом году. Одним из основных факторов риска для нашей экономики являются мировые цены на нефть. В прошлом году они были достаточно волатильны: в течение года цена падала до 45 долларов США за 1 баррель и поднималась до 80 долларов. Если эти тенденции сохранятся и дальше, это будет сказываться волатильно и на нашей валюте. А основным индикатором устойчивости экономики Казахстана, наверное, является устойчивость курса нашей национальной валюты", – считает эксперт.

Помимо этого, нужно учитывать и влияние экономики России, потому что она давит на нас через "рублевый канал".

"То есть бывает, что тенге по отношению к рублю где-то "проседает", потом идет небольшой рост, но все равно через какое-то время вновь достигается определенное равновесие, и мы возвращаемся к некоему закрепленному паритету в 5-6 тенге за 1 рубль. Хотя много раз говорилось, что нет фундаментальных причин для закрепления такого паритета. К примеру, в 2014 –2015 годах у нас чуть ли не 2,3 тенге за рубль давали. В общем, как бы то ни было, экономика России напрямую влияет на нашу экономику. Ведь она составляет порядка 20% в казахстанском товарообороте. И у нас самое широкое отрицательное сальдо в торговле с Россией – около 7 миллиардов долларов. То есть они больше экспортируют нам, нежели мы им. В соответствии с этим получается, что на них давят санкции, и через "рублевый канал" это тоже по нам бьет. Иной раз бывает, что рубль даже перевешивает свое влияние на тенге, нежели поведение цены на нефть", – пояснил экономист.

Кроме того, считает Жаныбек Айгазин, нужно учесть, что все страны - нетто-экспортеры нефти (Россия, Казахстан, Азербайджан и т.д.) также находятся под давлением волатильности мировых цен на нефть. Также одним из факторов беспокойства выступает базовая ставка ФРС, которая выполняет функцию мировой ставки процента. До 2021 года медианная ставка ФРС планируется около 3%. Сейчас у нас ставка ФРС в коридоре 2,25 – 2,5%. То есть, в перспективе ставка будет повышаться.

"А если процентную ставку увеличивают, то тем самым повышается привлекательность хранения активов в долларах. Потому что основной приток капитала идет именно в этой валюте, и в ней же все конвертируется. В итоге происходит отток денег инвесторов с рынков развивающихся стран. В том числе с рынков стран, экспортирующих нефть. Кроме того, если процентная ставка повышается, то это сигнал для Национального банка РК и Центрального банка России, и им также приходится повышать ставку. Иначе возникают процентные диспаритеты, и может "разогнаться" инфляция", – продолжил экономист.

И, конечно, говоря об экономической ситуации в мире, нельзя сбрасывать со счетов и недавние торговые войны США и Китая. Если они продолжатся, то Китай все больше будет "замыкаться" на себе, и меньше требовать ресурсов – металлов и нефти, что приведет к снижению их добычи. А основной экспортный товар Казахстана именно металлы и нефть. Но сейчас Китай и США между собой вроде бы договорились, и нового витка торговых войн вроде не предвидится.

В целом же, по словам эксперта, никаких негативных тенденций в мировой экономике не наблюдается. Она показывает вполне нормальные темпы роста, и согласно прогнозам мировых финансовых организаций никаких кризисов не предвидится.

В чем хранить свои сбережения

Как отметил эксперт, в целом у казахстанских финансовых организаций и крупных компаний будет сохраняться та же структура активов, которые инвесторы обычно выбирают на долгосрочный период. То есть, они составляют определенный портфель и структурируют его в зависимости от текущей конъюнктуры. Определенные доли в нем занимает золото, различные свободно конвертируемые валюты, а также ценные бумаги – те же акции и облигации.

"Если же рассуждать о том, в чем хранить свои сбережения рядовым казахстанцам, то, если повышается ставка процента (о чем было сказано выше), то и ставка по депозитам в Казахстане будет повышаться. Поэтому, на мой взгляд, лучше хранить свои деньги на тенговых депозитах, а какую-то часть корзины – в свободно конвертируемой валюте. Также можно вложить свои средства в какие-то облигации. Например, в ноты Национального банка. Кроме того, можно вложиться в акции. Особенно надежными в этом плане, на мой взгляд, являются крупные высокотехнологичные компании, за которыми будущее. Можно, конечно, вложиться и в золото, но для этого, на мой взгляд, нет каких-то фундаментальных оснований", – считает Жаныбек Айгазин.

По его словам, золото обычно растет в цене, когда ощущается какой-то экономический кризис, и люди уже не доверяют бумажным деньгам и другим активам в виде акций, облигаций и т.п. Но, как показывают прогнозы мировых финорганизаций, сейчас в мировой экономике все нормально. А вот удастся ли реализовать приобретенное золото по его реальной цене неизвестно. Хотя, если говорить не о золотых слитках и украшениях, то золотые коллекционные монеты тоже хорошо растут в цене. Ведь помимо стоимости самого металла они имеют и коллекционную стоимость, а значит, есть шанс еще и увеличить свои активы.

"Что касается криптовалют, то, на мой взгляд, это совершенно непонятная материя. Понимаете, когда нет базового актива, то как оценить данный актив, для того, чтобы определить может он являться объектом для вложения или нет. У меня вообще складывается мнение, что мало, кто понимает, что на самом деле несет под собой криптовалюта. Все знают, что это определенная технология блокчейн. Но что является ценой базового актива для него? Возьмем, например, такой финансовый инструмент как акция. Это право на получение дивидендов, то есть право на часть чистого дохода определенной компании. И состояние этой компании является базовым активом для акции. Облигация – это еще более строгий документ, нежели акции. Потому что если компания выпустила облигации, то она в любом случае обязана заплатить проценты и основной долг по облигациям, иначе у нее будет дефолт. Или взять фьючерсные контракты, по которым обязательно идет в будущем поставка определенного товара (будь то нефть, металлы или зерно), по конкретной цене. В общем, под каждым этим финансовым инструментом всегда есть какой-то базовый актив. А что подразумевается под базовым активом криптовалюты, я не понимаю", – сказал экономист.

В общем, по его мнению, криптовалюта – это чисто спекулятивная вещь, ее реальную стоимость невозможно оценить. Конечно, с точки зрения хайпа и спекуляции в нее, наверное, можно вложиться, но при этом можно как заработать, так и "просесть". Тем более, что волатильность у этих криптовалют достаточно высока, и они уже не раз "падали" и "взлетали". А высокая волатильность – это определенная мера риска, который невозможно предугадать.

Владимир Демидов

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