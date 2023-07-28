Денежный портфель: где и в какой валюте хранить сбережения

Вложения в иностранную валюту для многих остаются одним из основных способов сохранения средств. В каких случаях целесообразно хранить сбережения в валюте и когда деньги стоит откладывать в тенге, с Zakon.kz поделились эксперты.

Стремление к сохранению средств, как и создание финансовой подушки, – это результат финансовой дисциплины, убеждены эксперты. Наиболее известный способ построить денежный фундамент – каждый месяц откладывать 10% от дохода.

"Существует правило "вначале заплати себе", которое подразумевает, что откладывать деньги следует в первую очередь, а не из оставшихся средств в конце месяца. Это позволяет развивать привычку к регулярному откладыванию средств", – говорит финансист и автор учебников по финансовой грамотности Талгат Игликов.

По оценкам экспертов, минимальный срок, на который рекомендуется создавать финансовую подушку безопасности, составляет три-шесть месяцев. При этом важно учитывать именно сумму средних ежемесячных расходов.

"Доходы не всегда соответствуют расходам. Если человек условно расходует 300 тысяч тенге в месяц, то на депозите должно быть минимум около одного миллиона тенге, который должен быть нетронутым", – отмечает эксперт по финансовой грамотности Акжунис Брасилова.

Разумеется, объемы накоплений будут отличаться в зависимости от индивидуальных обстоятельств и потребностей каждого человека. От этого будет зависеть и то, в какой валюте хранить сбережения.

По словам Акжунис Брасиловой, инвестиционный портфель должен состоять из разных инструментов, в том числе для сохранения средств, приумножения, а также для достижения определенных финансовых целей.

Валютные сбережения

Один из распространенных вариантов накопления средств – хранить сбережения в валюте. При этом если речь идет об обязательных расходах, которые осуществляются в тенге, то для этих трат деньги разумнее оставлять в нацвалюте, так как при хранении, скажем, в долларах возможны потери во время конвертации, считает Талгат Игликов.

"Касательно места хранения средств, основную часть финансовой подушки безопасности лучше всего держать на банковском депозите. Такой подход обеспечит сохранность средств и защиту от эмоциональных решений. В прошлом, чтобы снять деньги с депозита, требовалось физически посетить банк, что давало возможность переосмыслить необходимость снятия и сокращало риски необдуманных решений". Талгат Игликов

Спикер добавил, что хранение средств на сберегательных счетах или депозитах с фиксированной процентной ставкой обеспечивает некоторую степень стабильности и ликвидности, но доходность может быть ниже, чем у других инвестиционных вариантов. Важно учитывать, что ставки вознаграждения по вкладам в иностранной валюте составляют всего 1%, и в данном случае лучшей валютой для сбережений на депозите будет тенге.

Выбор валюты

Решая, в какой валюте хранить сбережения, следует сделать выбор в пользу нескольких валют, например, распределить сбережения в тенге, евро и долларах, считает Акжунис Брасилова.

"Мы находимся в Казахстане и тратим в тенге, соответственно, не можем держать деньги исключительно в другой валюте, потому что это бывает проблематично, учитывая ограничение по работе обменных пунктов. На сегодняшний момент я считаю, что часть денег должна храниться в тенге. Ну а чтобы совсем не потерять их стоимость, можно также держать их в долларах или евро в среднем соотношении 50 на 50". Акжунис Брасилова

При этом наиболее выгодным способом хранить сбережения в иностранной валюте станет постепенная покупка определенных сумм.

"Например, если необходимо купить 1000 долларов, ты не берешь их разом, потому что неизвестно, завтра доллар упадет или нет. В этом случае можно частями покупать по 200-500 долларов в течение, допустим, пары недель. Таким образом можно получить усредненную цену доллара". Акжунис Брасилова

Инвестиции и диверсификация

Хранение сбережений в валюте дома или на депозите – не единственные способы сохранить и приумножить средства. Дополнительный доход от накоплений могут принести инвестиции в ценные бумаги на фондовом рынке, которые, как правило, инвесторы покупают в долларах, и их можно также добавить в валютный портфель. Однако такие инвестиции сопряжены с определенным уровнем риска, напоминает Талгат Игликов.

Неплохими вариантами для валютных сбережений также могут стать инвестирование в недвижимость, диверсифицированные инвестиционные фонды. Более альтернативный способ – приобретение страховых полисов, которые позволяют обезопасить себя и свои финансы от непредвиденных ситуаций, таких как болезни, несчастные случаи или утрата имущества.

"Важно подбирать инвестиционные инструменты и стратегии, учитывая свои финансовые цели, сроки инвестирования и уровень рисковой толерантности. Часто рекомендуется обратиться за консультацией к финансовому консультанту или инвестиционному советнику, чтобы принять оптимальное решение в соответствии с личной ситуацией". Талгат Игликов

Однако Акжунис Брасилова не советует начинать инвестировать деньги, если прежде не сформирована подушка безопасности.

Эксперты подчеркивают, что финансовая подушка безопасности не является инвестицией с целью приумножения капитала. Ее главная задача – помочь в непредвиденной ситуации, соответственно, такие деньги должны быть под рукой в критический момент.

С этой точки зрения хранение средств в валюте может быть не всегда удобным. Однако если деньги вкладываются в валютные инструменты на долгий срок именно с целью инвестирования, то они могут принести определенную выгоду или как минимум частично защитить сбережения от инфляции.