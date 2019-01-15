Астанчанин два часа отговаривал мужчину от суицида

После этого ему удалось схватить и оттащить самоубийцу от края крыши.

В Астане мужчина пытался покончить с собой, сбросившись с десятиэтажки. Прохожий его спас, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 января на пересечении улиц Иманова и Жубанова. Видео, которое снял герой-спаситель, было опубликовано в ряде инстаграм-пабликов. Прохожий по имени Азат два часа уговаривал самоубийцу не прыгать вниз.

"Не надо, брат, не прыгай, давай поговорим", - говорил Азат. При этом он снимал происходящее на телефон.

"У тебя дети есть? Что у тебя случилось? Поговорим давай, что ты хочешь?", - пытался наладить контакт Азат.

Мужчина, угрожающий спрыгнуть, очень нервничал, он то отходил, то возвращался к краю.

Азат рассказал, что после двух часов уговоров он выбрал момент, поймал мужчину и завалил его. Далее на помощь пришли сотрудники полиции – мужчину они доставили в отделение.

"Вот, этого придурка забирают уже. Два часа его уговаривал стоял. Теперь я герой сегодняшнего дня, супермен", - смеется парень.

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