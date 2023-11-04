Полтора часа полицейские Актобе отговаривали женщину от суицида

Женщину, которая пыталась спрыгнуть с 25-го этажа, спасли полицейские в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Случайно произошел 3 ноября: полицейские проходя мимо жилого комплекса "Актобе ажары", расположенного в 11 микрорайоне города, заметили человека, пытавшегося спрыгнуть с 25 этажа.



Полицейские незамедлительно поднялись к ней, женщина находилась в сильном эмоциональном состоянии, не подпускала к себе никого. Сотрудницы сразу вступили с ней в разговор и начали успокаивать ее.

"Сотрудники полиции в результате полуторачасовых переговоров, смогли успокоить женщину, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, в результате чего им удалось переубедить ее отказаться от такого крайнего шага".

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32-летняя женщина рассказала, что пошла на такой отчаянный шаг, из-за смерти близких родственников и разногласий с родными и близкими. Ее передали медицинским работникам.