Что делать, чтобы купания на Крещение были не во вред

Неподготовленные люди могут не улучшить, а ухудшить свое здоровье.

В ночь с 18 на 19 января православный мир будет отмечать праздник Крещения Господня. В сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вода способна исцелить любые недуги, передает Zakon.kz.

В то же время неподготовленные люди могут не улучшить, а ухудшить свое здоровье.

В ДЧС Алматинской области напомнили о соблюдении правил безопасности при купании в праздник "Крещения Господня".

Во-первых, купаться стоит только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и полицейских.

Во-вторых, если вы имеете серьезные хронические заболевания, у вас проблемы с почками, давлением, сердцем, есть сахарный диабет или вы беременны, то стоит воздержаться от ныряния в прорубь.

В-третьих, не употребляйте алкоголь перед купанием, а за час до этого - поешьте.

Из-за большого количества желающих нырнуть в прорубь не забывайте о нормах приличия и культуры поведения. Перед окунанем желательно разогреться легкими физическими упражнениями.

Если ваш организм переохладился, и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье (чай). Если есть возможность, перейдите в тёплое помещение. При резком ухудшении самочувствия – обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции.

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На территории Алматинской области отведено и оборудовано 21 купели для омовений (купания), адреса мест купания можно уточнить в церквях, акиматах или по номеру 112.



Адрес проведения массового купания в г. Талдыкорган - Река Каратал, район д/о "Красный камень" (железный мост). г. Капчагай - "Приход Храма Блаженной Ксении Петербургской" микр.18-37/1.

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