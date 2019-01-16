Димаш Кудайберген идет на 35 месте в голосовании за лучшего певца всех времен
Казахстанец находится в одном списке с Лучано Паваротти, Майклом Джексоном, Фрэнком Синатрой, Элвисом Пресли и другими величайшими мировымии звездами.
Димаш Кудайберген вошел в список онлайн-голосования за лучшего певца всех времен на авторитетной в США и мире интернет-платформе, сообщает Zakon.kz.
В голосовании "The Best Singers of All Time" на платформе Ranker казахстанский певец находится в Топ-100. За него голосуют поклонники со всего мира, сейчас он на 35 месте, но положение в рейтинге постоянно меняется в зависимости от мнения интернет-пользователей. К примеру, еще пару дней он был на 6 месте, потом на 90-м. Люди могут голосовать как за, так и против того или иного певца. Нажав стрелку вверх, а другим - стрелку вниз, пользователь продвигает своего фаворита.
Интересно, что в списке находятся все мировые звезды разных стилей и направлений, чье творчество оставило яркий след, в том числе те, кого уже нет в живых.
В описании к голосованию указано, что список претендентов включает в себя многих величайших вокалистов всех жанров музыки, будь то несравненная, поздняя, великая Уитни Хьюстон с ее необыкновенными поп и r’n’b-тонами или рок-иконы, такие как Фредди Меркьюри из Queen, Джим Моррисон из The Doors или The Beatles,
"Этот список охватывает десятилетия невероятных музыкантов. Какие певцы, на ваш взгляд, самые великие за все время? Каковы некоторые из самых больших голосов в музыке? Проголосуйте за избранное, проголосуйте за то, что вам не нравится, и не стесняйтесь реорганизовать этот список по-своему", – гласит описание к опросу.
Базирующаяся в Лос-Анджелесе, Ranker привлекает более 50 миллионов ежемесячных уникальных посетителей и более 80 миллионов ежемесячных посещений по всему миру и является ведущей в США.
Пользователи могут голосовать в опросах по таким темам как поп-культура, спорт, политика, бренды и стиль жизни. Используя уникальную технологию Ранкера, эти списки становятся окончательными рейтингами, основанными на "мудрости толпы". Списки и данные о мнениях регулярно цитируются в средствах массовой информации, в том числе, на страницах The Wall Street Journal, Business Insider, The Hollywood Reporter и USA Today.
Тем временем, сам певец в Instagram вспомнил свое детство.
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Улкен сахнаны армандап музыканы кәсіби түрде оқып жүргеніме 20 жыл болыпты. А.Жұбанов атындағы музыка мектебі, қалалық оқушылар сарайы,"саз" балалар мектебі, А.Жұбанов атындағы музыка колледжі (классикалық вокал) мамандығы,Қазақ ұлттық өнер университеті (эстрада,джаз әншісі) мамандығы, қазір магистратурада композитор) мамандығы бойынша дәріс алып жатырмын.Бұл салада қызмет етіп жүргенім үшін өзімді ерекше бақытты жан санаймын.Өйткені қаншама адамдардың алғысына бөленесің,махаббатын сезінесің.Өз тарапымнан менің сіздерге деген махаббатымды, алғысымды әр өнер көрсетіп жатқан сәтімде жеткізіп жатыр деп біліңіздер.Сіздерге осы уақытқа дейін мені колдап ,кішкентай өнеріме баға беріп келе жатқандарыңыз үшін алдарыңызда басымды иемін.
Альберт Ахметов
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