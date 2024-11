Скончался музыкальный титан Куинси Джонс, работавший с великими звездами

В возрасте 91 года скончался легендарный музыкальный продюсер, работавший со многими звездами, от Майкла Джексона до Фрэнка Синатры, Куинси Джонс, сообщает Zakon.kz.

Он умер накануне, 3 ноября, вечером в окружении семьи в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти не сообщается.

Его дочь, актриса Рашида Джонс, сыгравшая Карен Филиппелли в сериале "Офис", сообщила: "Сегодня вечером с разбитыми сердцами мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса".

Она также добавила, что, несмотря на невероятную утрату для семьи, они радуются тому, какую прекрасную жизнь прожил их отец, и знают, что больше никогда не будет такого человека, как он".

Помимо Рашиды, у Джонса, которого друзья называли "Q", остались дочери Джоли Джонс Левин, Рэйчел Джонс, Мартина Джонс, Кидада Джонс и Кения Кински-Джонс; сын Куинси Джонс III; брат Ричард Джонс и сестры Тереза ​​Фрэнк и Марджи Джей. Джонс был женат трижды, его третья жена Пегги Липтон умерла в мае 2019 года в возрасте 72 лет после борьбы с раком.

В недавнем последнем посте в Instagram Джонс пожелал своей дочери Мартине счастливого дня рождения и опубликовал фотографию, на которой они оба улыбаются.

Джонс поднялся на вершину шоу-бизнеса, став одним из первых чернокожих руководителей, преуспевших в Голливуде, и собрав выдающийся музыкальный каталог, пишет Daily mail.

Он гастролировал с Каунтом Бейси и Лайонелом Хэмптоном, аранжировал записи для Синатры и Эллы Фицджеральд и сочинял саундтреки к фильмам "Корни" и "In The Heat Of The Night".

Джонс организовал первую инаугурационную церемонию президента Билла Клинтона и руководил записью звездной песни We Are The World в 1985 году для помощи голодающим в Африке.

Куинси Джонса, наверняка, больше всего запомнят по работе с Джексоном, поскольку его универсальность и воображение помогли раскрыть таланты певца, превратив его в короля поп-музыки.

В таких классических треках, как Billie Jean и Don't Stop 'Til You Get Enough, Джонс и Джексон создали глобальный звуковой ландшафт из диско, фанка, рока, поп-музыки, R&B, джаза и африканских песнопений.

В Thriller некоторые из самых запоминающихся штрихов были созданы Джонсом, который пригласил Эдди Ван Халена для исполнения гитарного соло и Винсента Прайса для озвучивания жуткого закадрового голоса в заглавном треке. Только в 1983 году было продано более 20 млн копий Thriller, и он соперничал с Greatest Hits 1971-1975 группы Eagles за звание самого продаваемого альбома всех времен.

Родившийся в Чикаго в 1933 году, Джонс называл гимны, которые его мать пела дома, первой музыкой, которую он помнил. Он с грустью оглядывался на свое детство, однажды сказав Опре Уинфри, что "есть два типа людей: те, у кого есть заботливые родители или опекуны, и те, у кого их нет. Ничего среднего".

Большую часть времени в Чикаго он проводил на улицах с бандами, воруя и устраивая драки. Однако его спасла музыка. Будучи мальчиком, он узнал, что у соседа есть пианино, и вскоре сам стал постоянно на нем играть.

Он сумел выиграть стипендию в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, но бросил учебу. И продолжил работать как внештатный композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер.

Будучи музыкальным руководителем, Джонс преодолел расовые барьеры, став вице-президентом Mercury Records в начале 60-х. В 1971 году он стал первым чернокожим музыкальным руководителем церемонии вручения премии "Оскар".

Первый фильм, который он спродюсировал, "Цветы лиловые полей", получил 11 номинаций на премию "Оскар" в 1986 году, но не получил ни одной награды.

В партнерстве с Time Warner он создал Quincy Jones Entertainment, куда входили журнал поп-культуры Vibe и Qwest Broadcasting. Компания была продана за 270 млн долларов в 1999 году.

Он работал с такими джазовыми гигантами, как Диззи Гиллеспи, Каунт Бейси и Дюк Эллингтон, рэперами, включая Снуп Догга и ЭлЭл Кул Джей, эстрадными певцами, такими как Синатра и Тони Беннетт, поп-исполнителями, включая Лесли Гор, звездами ритм-энд-блюза, такими как Чака Хан, а также рэпером и певицей Куин Латифой.

Только в песне We are the World приняли участие Майкл Джексон, Боб Дилан, Билли Джоэл, Стиви Уандер и Брюс Спрингстин.

Он был соавтором хитов Джексона – PYT (Pretty Young Thing) и Донны Саммер – Love Is in Control (Finger on the Trigger), а также использовал сэмплы песен Тупака Шакура, Канье Уэста и других рэперов. Он даже сочинил заглавную песню для ситкома "Сэнфорд и сын".

Начиная с 1960-х годов он написал музыку к более чем 35 фильмам, в том числе к "Ростовщику", "Полуночной жаре" и "Хладнокровному убийству".

Список наград и почестей занимает 18 страниц в автобиографии "Q" 2001 года, включая 27 премий "Грэмми" на тот момент (сейчас их 28), почетную премию "Оскар" (теперь две) и премию "Эмми" за фильм "Корни".



Джонс также был удостоен французского ордена Почетного легиона, премии Рудольфа Валентино от Итальянской Республики и награды Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру.

4 ноября стало известно о смерти рок-музыканта, чьи песни исполнялись на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.