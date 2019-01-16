Пьяный дебошир напал на полицейских в Алматинской области

При этом он нанес травмы одному полицейскому и разбил стекло служебной машины.

В Алматинской области возбудили уголовное расследование в отношении 46-летнего мужчины, который в алкогольном опьянении применил силу против полицейских, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Коксуском районе, где стражи порядка в поселке Балпык би за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии задержали местного жителя. После обязательного медицинского освидетельствования нарушителя доставили в талдыкорганский медвытрезвитель, по пути в который задержанный напал на сопровождавших его полицейских и разбил стекло служебной автомашины.

"Сейчас досудебное расследование по факту проводится сразу по двум статьям уголовного законодательства. То есть по статье 380 УК РК, предусматривающей ответственность за "Применение насилия в отношении представителя власти", а также статьи 378 УК РК "Оскорбление представителя власти". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Материалы расследования в ближайшее время будут направлены в суд", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, в устроенной пьяным сельчанином потасовке, пострадал один из сотрудников, который после осмотра медиками продолжил свою службу.

"С начала текущего года в регионе пока зарегистрировано 7 фактов противоправных действий против стражей правопорядка. По трем из них уголовное производство возбуждено по ст.380 и четырем по ст.378. Расследование по каждому факту будет рассмотрено судом в установленные законодательством сроки", – дополнили в полиции.

Также в ведомстве сообщили, что в 2018 году в Алматинской области зарегистрировано 26 фактов применения силы против полицейских, по каждому из которых проведено тщательное расследование, предусмотренной ст.380 УК РК. Практически по всем зарегистрированным фактам обвиняемые лица привлечены приговором суда к уголовной ответственности.

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