Два года может получить риддерчанин, разбивший лобовое стекло полицейской машины
Фото: polisia.kz
В Риддере хулиган разбил лобовое стекло полицейской машины, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП города, 28-летний мужчина на парковке перед зданием отдела полиции из хулиганских побуждений бросил камень в служебный автомобиль марки "ВАЗ", тем самым повредил переднее крыло и дворник.
"В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", – говорится в сообщении.
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