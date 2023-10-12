Два года может получить риддерчанин, разбивший лобовое стекло полицейской машины

В Риддере хулиган разбил лобовое стекло полицейской машины, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП города, 28-летний мужчина на парковке перед зданием отдела полиции из хулиганских побуждений бросил камень в служебный автомобиль марки "ВАЗ", тем самым повредил переднее крыло и дворник.

"В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", – говорится в сообщении.

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