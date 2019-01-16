Юлия Путинцева покинула одиночный разряд Australian open-2019

Казахстанка неудачно провела игру второго круга.

Казахстанка завершила свое выступление в одиночном разряде Australian open-2019 , передает Zakon.kz.

Соперницей Юлии Путинцевой (№ 39 рейтинга WTA) по второму раунду была теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич, занимающая 49 место в рейтинге WTA.

Игра получилась напряженной. Уже в первом сете теннисисткам пришлось играть тай-брейк, в котором удачливее была Бенчич, но во втором сете Путинцева взяла свое и восстановила паритет. Все решилось в третьем сете, где казахстанка не смогла навязать борьбу сопернице. 7:5, 4:6, 6:2, и дальше идет теннисистка из Швейцарии.

Таким образом, в одиночном разряде первого турнира Большого Шлема этого года у Казахстана не осталось представителей ни в мужской, ни в женской сетке соревнований.

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