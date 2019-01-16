17 лет заключения просит обвинение для Бергея Рыскалиева

Суд состоялся заочно.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области подходят к концу судебные разбирательства по делу Бергея Рыскалиева и его сообщников, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, государственный обвинитель попросил назначить экс-акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву 17 лет лишения свободы.

Помимо Рыскалиева судят его брата Аманжана Рыскали, зятя Рустема Альбакасова и еще шесть человек. Их гособвинитель просит приговорить к разным срокам - от 8 до 16 лет. Брату и зятю - по 16 лет.

Суд над Рыскалиевым и его сообщниками начался в октябре 2018 года. Подсудимым вменялись преступления, согласно статьям 235 (Создание и руководство организованной преступной группой, участие в преступном сообществе), 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 193 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путём).

Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовных дел и 24 февраля в соответствии с законом через СМИ уведомило Б. Рыскалиева и других обвиняемых о необходимости явки на допрос 2 марта, затем 31 марта 2018 года. Однако в назначенное время Б. Рыскалиев, А.Рыскали, Р.Альбакасов, Е.Избасар, Н.Джулмагамбетов, А.Даневич, М.Джелдыбаев, А.Сулейменов и Б.Темиралин не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

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