Последнее слово подсудимого по делу Тена: Небеса получили достойного ангела
Выступая с последним словом подсудимый Арман Кудайбергенов еще раз попросил прощения за содеянное.
На финишную прямую вышли судебные разбирательства по делу о гибели Дениса Тена, передает Zakon.kz.
После прений сторон подсудимым было предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Выступая с последним словом подсудимый Арман Кудайбергенов еще раз попросил прощения за содеянное.
"Я ещё раз прошу прощения за эту трагедию. Искренне сожалею, что так вышло и соболезную. Я не хотел этого. Я в жизни не предполагал, что попаду в такую ситуацию. Я понимаю, у вас Денис был в сердце, был лицом Казахстана и нашей Родины. Я жалею, что мы потеряли такого человека. Вы с детства его воспитали, вкладывали душу, чтобы он стал великим человеком. Думаю, что я обязан перед вами просить прощения. Если у вас это получится, простите меня. Я думаю, что небеса получили достойного ангела", - сказал подсудимый.
Мама погибшего Дениса Тена, в свою очередь, не согласна с тем, что главный фигурант дела Нуралы Киясов не собирался убивать ее сына.
Ранее гособвинитель запросил для подссудимых Кудайбергенова и Киясова по 20 лет лишения свободы. Для Толыбаевой - четыре года.
Приговор суда будет оглашен 17 января.
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