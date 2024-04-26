ДТП с автобусом в Алматы: подсудимый выступил с последним словом

В Алматы продолжаются прения по резонансному делу о ДТП с автобусом. 26 апреля 2024 года на суде с последним словом выступил обвиняемый Дархан Ахметжанов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сначала судья предоставил слово маме подсудимого. Она заявила, что он был примерным и неконфликтным человеком.

"Сын хорошо закончил школу. Все знают его как доброго, порядочного человека, который всем стремился помочь. Он работал, кормил своих троих детей. Когда я узнала о новости, то была в шоке. Никогда до этого он ни с кем не дрался. В тот день он спешил к своему трехмесячному ребенку. Его супруга позвонила, попросила срочно принести смесь, потому что ребенок сильно плакал из-за голода. Оказалось, водитель из-за 100 тенге не выпускала его из автобуса и оскорбляла. Водитель все еще не признается в том, что спровоцировала конфликт. Если бы она не довела его, то он спокойно вышел бы на своей остановке и пошел своей дорогой. Я надеюсь на справедливый суд", – обратилась к судье мама подсудимого Ахметжанова.

Подсудимый Дархан Ахметжанов в своем последнем слове попросил прощение у потерпевших. Он признался в хулиганстве, а по статье "смерть по неосторожности" просил суд оправдать его.

"Я сильно сожалею о содеянном, признаюсь в хулиганстве. Если бы водитель выпустила меня и не оскорбляла, я бы не поднимал на нее руку. А в смерти людей не признаюсь, потому что Ермек Шокебаева прикинулась, что потеряла сознание. Она могла вовремя остановить автобус, но не сделала этого", – заявил Дархан Ахметжанов.

Ранее прокурор запросил для подсудимого восемь лет лишения свободы. А потерпевшие призвали суд наказать и водителя автобуса за смерть людей.

Смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Три человека погибли.