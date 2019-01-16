В акимате Алматы произвели реорганизацию

Этот шаг позволяет сократить на 13% руководящий состав управлений.

Сегодня, 16 января, прошла выездная внеочередная сессия маслихата города Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В сессии приняли участие депутаты, члены общественного совета, представители управлений, заместители акима и сам аким Алматы Бауржан Байбек.

На повестке дня трансформация работы акимата.

"По поручению Елбасы с декабря прошлого года мы внедрили новую систему оплаты труда по факторно-бальной шкале, что предусматривает рост заработной платы административных госслужащих и ее привязку к результатам работы. Это стало возможным в результате оптимизации бюджетных средств в размере более 3 млрд.тенге за счет приватизации непрофильных активов в период в 2016-2017 годы. Следующим этапом повышения эффективности деятельности акимата стала работа по трансформации его структуры и разработка ключевых индикаторов эффективности для каждого госслужащего, ориентированных на Программу Алматы-2020, где главный принцип "Забота о каждом человеке", - сказала замакима Асель Жунусова.

По ее словам, в результате, 12 управлений будут переименованы, 5 управлений упразднено путем передачи функций в другие структурные подразделения. Это позволит сократить на 13% руководящий состав управлений.

9 управлений будут объединены в 4:

· Управление внутренней политики, Управление молодежной политики и Управление по делам религии в Управление общественного развития;

· Управление государственного архитектурно-строительного контроля и Управление по контролю за использованием и охраной земель в Управление градостроительного контроля;

· Управление госинспекции труда и миграции и Управление занятости и социальных программ в Управление социального благосостояния;

· Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития и Управление сельского хозяйства и ветеринарии в Управление предпринимательства и инвестиции.

Управление по развитию языков будет упразднено путем передачи функций в аппарат акима с созданием Центра развития языков и перехода на латинскую графику.

Также, по 2 управлениям будет проведена частичная передача функции:

- по Управлению финансов – мониторинг исполнения бюджета будет передан в Управление экономики и бюджетного планирования;

- по Управлению туризма – функция внешних связей будет передана в аппарат акима с созданием Службы международного сотрудничества.

Кроме того, планируется создать Единую службу развития персонала на базе кадровой службы аппарата акима.

12 управлений будут переименованы:

· Управление строительства в Управление комфортной городской среды;

· Управление природных ресурсов и регулирования природопользования в Управление зеленой экономики;

· Управление энергетики и коммунального хозяйства в Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития;

· Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Управление городской мобильности;

· Управление финансов в Управление государственных активов;

· Управление архитектуры и градостроительства в Управление городского планирования и урбанистики;

· Управление экономики и бюджетного планирования в Управление стратегии и бюджета;

· Управление жилья и жилищной инспекции в Управление жилищной политики;

· Управление туризма и внешних связей в Управление туризма;

· Управление здравоохранения в Управление общественного здоровья;

· Управление культуры и архивов в Управление культуры;

· Управление физической культуры и спорта в Управление спорта.

По всем управлениям разработаны новые миссии, цели и задачи, ориентированные на результат.

В целом, трансформация акимата позволит упразднить управленческие и вспомогательные должности, перенаправить высвободившиеся единицы для усиления управлений тесно работающих с населением.

Но на этом работа еще не закончена и в течение текущего года будет проведена работа по оптимизации бизнес-процессов, внедрению цифровых технологий в госуправление, внедрению корпоративного управления и повышению качества госуслуг.

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