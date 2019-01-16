В Туркестане началось строительство стадиона, музея и медиа-центра

Площадь спортивного объекта составит 33 286 кв. метров.

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин ознакомился со строительством стадиона на 7 тысяч мест в областном центре, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Председатель правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына" Б.Сандыкбаев доложил Мамину о ходе строительства данного объекта.

По его словам, площадь спортивного объекта составит 33 286 кв. метров, а общая площадь участка - 6,4 га. Срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2020 года. В будущем здесь планируют обеспечить работой порядка 100 местных жителей.

Первый вице-премьер, ознакомившись с общим планом строительства объекта, возведение которого было начато в административно-деловом центре города, поручил качественно и своевременно завершить все работы.

Наряду с этим, Мамин ознакомился с ходом строительства музея Ходжа Ахмеда Яссауи. отметим, что подрядчиком данного объекта является холдинг "Базис-А". В будущем в здании, площадь которого составляет 3 тыс. кв. метров работой будут обеспечены более 100 человек. Завершить строительство музея запланировано в конце следующего года.

Кроме того, в административно-деловом центре города Туркестан рабочая группа во главе с первым вице-премьером проинспектировала строительство здания медиа-центра. Заказчиком объекта выступил акимат города Алматы, строительные работы осуществляет компания "BI Group". Данный объект запланировано ввести в эксплуатацию к конце 2020 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!