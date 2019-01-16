Изгнание бесов. Родные погибшего отказались писать заявление в полицию

Сейчас целитель находится под подпиской о невыезде.

Стали известны новые подробности в гибели мужчины в Алматинской области. 28-летний житель скончался после курса лечения нетрадиционной медициной, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

К наказанию за смерть пациента целитель готов. После трёх дней под стражей Абдукарим Кушкаров вернулся домой с подпиской о невыезде. Целитель неделю боролся с бесами, вселившимися в 28-летнего Турара Уразалиева. Мужчину на приём к нему привели родные.

"Они сами его привезли, его родственники. Не знаю, кто именно", - сказала жена целителя, отметив, что его привели связанным по рукам

Каждый день "пациента" Турара Уразалиева привозили в наручниках, вечером забирали обратно. Молодой человек скончался 12 января в своём доме. Судебно-медицинская экспертиза показала тупую травму грудной клетки со множественными переломами ребер и ушиб легких.

Погибший проживал в селе Шамалган вместе с матерью. По словам родственников, Турар болел три года, даже лечился в психоневрологической больнице Талгара, но безрезультатно. Тогда близкие посчитали, что медицина бессильна. Подозревая, что в мужчину вселился бес, стали обращаться к целителям.

"Он начал прятаться в тёмной комнате, избегать людей. Когда спросили в чём дело, сказал, что в него вселилось нечто. Кто-то говорит бес, а кто-то сказал, что это порча", - рассказал родственник погибшего.

Родные не винят целителя в смерти Турара Уразалиева. Они даже написали расписку об отсутствии претензий. Говорят, случай тяжёлый, сложно было помочь пациенту. Свидетелями странного, порой шокирующего поведения Турара, не раз были соседи.

"В прошлом году он отрубил себе топором палец на руке. Потом сбежал из дома. Мы нашли его у сестры на станции Узынагаш. Посадили его в машину и повезли в больницу в Каскелен. Я слышал, что он и живот себе вспарывал. Говорят, что бес вселился, наверное, был психически болен", - говорит сосед Еркегали Абдигалиев.

Целитель Абдукарим Кушкаров несмотря на то, что родственники его пациента отказались обращаться с заявлением в полицию, сейчас находится под следствием. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!