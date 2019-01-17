Элитный ЖК в центре Алматы отключат от электроэнергии за многомиллионные долги

Эта вынужденная ограничительная мера вызвана, прежде всего, нежеланием руководства ПК "Т-Тауэрс" заключить договор с ТОО "Алматыэнергосбыт" и в полном объеме оплачивать свои счета за потребленную электроэнергию.

Из-за 20-миллионного долга за электроэнергию, образовавшегося в течение трех лет, подача электроэнергии в жилой комплекс "Тенгиз Тауэрс", расположенный в Бостандыкском районе Алматы на улице Сатпаева, с 17 января 2019 года будет прекращена. Об этом сообщила пресс-служба "АлматыЭнергоСбыта", передает Zakon.kz.

"Эта вынужденная ограничительная мера вызвана, прежде всего, нежеланием руководства ПК "Т-Тауэрс", управляющей этим ЖК, заключить договор с ТОО "Алматыэнергосбыт" и в полном объеме оплачивать свои счета за потребленную электроэнергию, пояснили в жнергокомпании. - И хотя "АЭС", начиная с октября 2017 года неоднократно призывало управляющую компанию ПК "T-Towers", избранную общим собранием жильцов, к заключению договора на электроснабжение, который был выдан председателю ПК для согласования и подписания еще 2017 году, глава управляющей компании до сих пор подписывать его отказывается, и не погашает накопленные долги".

Все переговоры с управляющей компанией не привели к решению вопроса.

Так, 6 декабря прошлого года представители ТОО "АлматыЭнергоСбыт" во время встречи на территории ЖК в очередной раз проинформировали жильцов, юридических лиц и руководство жилкомпекса о необходимости в кратчайшие сроки погасить долги. Но ситуация не изменилась до сих пор.

Руководство управляющей компании игнорирует необходимость оплаты накопившейся задолженности за потребленную электроэнергию и подписание договора с ТОО "АлматыЭнергоСбыт" на электроснабжение.

"Между тем "Т-Тауэрс" достаточно платежеспособна. По имеющейся в "АЭС" информации, только одна из компаний, находящаяся на территории ЖК ежемесячно перечисляет управляющей компании более 300 тыс. тенге на общедомовые нужды. При этом, собирая в общей сложности с 88 юридических лиц и 308 квартир (потребителей - физических лиц) управляющая компания ПК "Т-Тауэрс" оплачивает за потребленную электроэнергию в ТОО "АлматыЭнергоСбыт" за общедомовые нужды в среднем, всего лишь 900 тыс. тенге за весь ЖК. Хотя ежемесячное потребление ЖК на общедомовые нужды в месяц составляет около двух миллионов тенге", - рассказали в компании.

Как отмечается, ЖК "Тенгиз Тауэрс" не единственный в списке должников, попавших под отключение.

15 января этого года энергопоставщик прекратил подачу электроэнергии в ЖК ТОО "Артемида" в Алатауском районе, задолжавший за 3 месяца 9 млн тенге.

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