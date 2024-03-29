Элитный ЖК в Алматы остался без света из-за многомиллионных долгов

Жители Esentai City вынуждены существовать без электричества. Это произошло из-за того, что у жилого комплекса образовалась крупная задолженность, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Алатау жарық компаниясы" отметили:

"Из-за образовавшейся крупной задолженности в ЖК "Есентай сити" по заявке ТОО "Алматы ЭнергоСбыт" произведено отключение электроэнергии".

Тем временем в ТОО "Алматы ЭнергоСбыт" уточнили сумму долга.

"На данный момент общий долг ЖК Esentai city составляет около 33 млн тенге", – говорится в сообщении.

Примечательно, что на сайте комплекса обозначено следующее: "Это город в городе, где главный акцент сделан на комфорте жизни для современного человека".

28 марта 2024 года в Алматы из-за ухудшения погодных условий аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" обратились с заявлением. Они отметили, что работают в усиленном режиме.