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Элитный ЖК в Алматы остался без света из-за многомиллионных долгов

Элитный ЖК в Алматы остался без света из-за многомиллионных долгов , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 15:26 Фото: pxhere
Жители Esentai City вынуждены существовать без электричества. Это произошло из-за того, что у жилого комплекса образовалась крупная задолженность, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Алатау жарық компаниясы" отметили:

"Из-за образовавшейся крупной задолженности в ЖК "Есентай сити" по заявке ТОО "Алматы ЭнергоСбыт" произведено отключение электроэнергии".

Тем временем в ТОО "Алматы ЭнергоСбыт" уточнили сумму долга.

"На данный момент общий долг ЖК Esentai city составляет около 33 млн тенге", – говорится в сообщении.

Примечательно, что на сайте комплекса обозначено следующее: "Это город в городе, где главный акцент сделан на комфорте жизни для современного человека".

28 марта 2024 года в Алматы из-за ухудшения погодных условий аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" обратились с заявлением. Они отметили, что работают в усиленном режиме.

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