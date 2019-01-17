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Астана назвала топ самых криминальных ресторанов города

За 2018 год полицейские зафиксировали бое 13 тысяч сообщений из увеселительных заведений.

Фото : МК17 января 2019, 11:06

Столичные полицейские отчитались о проделанной работе в кафе, ресторанах и клубах города. За год к ним поступило 13 588 сообщений о нарушениях общественного порядка. Для наглядности в ДП Астаны назвали четыре наиболее "популярных" для криминала заведения.

Топ проступков в местах отдыха астанчан возглавляют административные правонарушения, грабежи, кража имущества, нанесение телесных повреждений из заведений:

Кафе "Шымкент" (улица Сейфуллина) - 318 сообщений;

Кафе "Парагон" (улица Куйши Дина) - 274 сообщения;

Сеть кафе "Дастархан" - 232 сообщения;

Кафе "Парагон" (улица Куйши Дина) (проспект Абая) - 200 сообщений;

"В ряде заведений нет лицензированной охраны либо качественной системы видеонаблюдения. Определенное влияние на состояние безопасности клиентов и их имущества, а также покой жителей близлежащих домов оказывает неограниченный режим работы увеселительных заведений. Регулярно поступают жалобы о нарушениях тишины и совершении противоправных действий от жителей домов, где увеселительные заведения расположены на первых этажах домов, а также вблизи жилых массивов", - сообщили в пресс-службе департамента.

Для снижения общего количества преступлений, полицейские усилили наряды в выходные и праздничные дни.


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