Секрет лидерства в Казахстане раскрыл казахстанский режиссер

Автор фильма не рассчитывает, что на такое кино пойдет молодежь.

Честность или хитрость? Что такое успех и как его достичь? Режиссер Фархат Шарипов, вооружившись книгой Данияра Сугралинова "Кирпичи 2.0", попытался ответить на эти вопросы фильмом "Тренинг личностного роста…", передает Zakon.kz.

Канат работает в алматинском банке "маленьким человеком", не стремится к повышению, разведен, дочку-школьницу практически не видит, живет с мамой, впадающей в слабоумие. Ходит вместе с коллегой на тренинги по лидерству. Однажды к нему на работу приходит "большой человек" Данияр. Оказалось, что это однокурсник Каната. Он оброс связями, ведет разгульный образ жизни. Канат считает его успешным, но сам Данияр, наоборот, называет Каната счастливым человеком, живущим в свое удовольствие. Каждый из них по-разному видит успех и методы его достижения. Мужчинам среднего возраста предстоит вспомнить молодость, пережить несколько событий и повлиять друг на друга в плане восприятия мира. В хорошем или плохом плане? Ответ каждый зритель даст сам.

В титрах указано, что фильм снят по мотивам книги казахстанского писателя, известного больше в России, Данияра Сугралинова "Кирпичи 2.0". Внимательные зрители, уже посмотревшие картину, заметили, что в ней нет практически ничего от оригинальной книги.

"Ремарка "по мотивам" осталось при обсуждении с автором книги. Когда я в первый раз прочитал книгу "Кирпичи 2.0", она стала для меня большим мотиватором. Из фильма я взял именно это. Я показал нашу настоящую мотивацию, что на самом деле мотивирует людей, просто здесь подано с другого ракурса, другой точки зрения, нежели в книге. Есть понятие "бутерброд" в Европе, когда человек зависим от своего социального положения– с одной стороны на него давит семья, а с другой– совесть, в то же время, нужно как-то развиваться в плане экономическом, это зажимает в тиски, он вынужден жить в таком бутерброде. Условно, эта идея перешла к нам из книги в фильм", – поделился Фархат Шарипов.

Многие помнят фильм Фархата "Сказ о розовом зайце". С тех пор режиссер вырос в профессиональном плане, выработал авторский почерк. Стиль повествования в фильме больше схож с авторским кино, поэтому создатели картины не рассчитывают, что на такое кино пойдет молодежь.

"Людям, у которых нет жизненного опыта, очень сложно сопереживать драматическим основам фильма по-настоящему. Картина понятна тем, кто сам ощутил на себе то, что показано там. Самая первая версия была 4 часа, потом мы сократили до полутора часов. Многие бытовые моменты в фильме лично мне дороги. Я люблю маленькие нюансы, но мы оставили все, что влияет на сюжет, является ключевым, убрали весь "воздух", работавший просто на красоту кадра. Если мы в конце показываем лодку на дальнем плане через водителя на переднем, это неспроста. Возможно, фильм нужно посмотреть не один раз, чтобы все элементы сложились у зрителя в голове",– рассказал Фархат Шарипов.

Фестивальная судьба фильма складывается довольно неплохо. В прошлом году фильм участвовал в одной из секций Пусанского кинофестиваля, а также на кинофестивале Шакена Айманова взял спецприз жюри и приз NETPAC.

"Мы не позиционируем фильм как фестивальное или прокатное кино, я не могу для себя понять рамок, что называть фестивальным, авторским, или суперпопкорновским фильмом, там очень тонкие грани", – пояснил режиссер.

Главную роль Каната сыграл известный казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда. Также в фильме приняли участие Ержан Тусупов, Гульжамал Казахбаева, Асель Калиева, Серик Шарип, Филипп Волошин и другие.

Съемки начались чуть менее года назад и проходили в Алматы. На протяжении всего периода подготовки к выходу на экраны менялось название. Вначале проект назывался "Мир мечты". Но потом обложка несколько раз менялась.

"Многоточие в нынешнем названии несет некую функцию. У фильма было несколько названий. Вначале хотели назвать картину "Дикра", по имени персонажа-девушки, которая пропала. Дикра в переводе с арабского - "память", есть духи с таким названием. Изначально, первая версия сценария была акцентирована на переменчивость нашей памяти, игры памяти с самим собой. Но в конечном итоге получилось социальное кино. Потом мы хотели назвать фильм "Секрет лидера". Для нас это ближе, но решили в итоге "Тренинг личностного роста…". Нам предложили последний вариант, мы не стали настаивать на сохранении прежних",– рассказал Фархат Шарипов.

Кинокритики высоко оценили работу Фархата Шарипова. Это касается и самого сценария, и диалогов, и актерской игры, и даже операторской работы– нередко цвет более темный, на монтаже добавляли мрачную атмосферу тем эпизодам, где это требовалось по сценарию. Оценит ли широкая публика работу, станет известно после 31 января, когда фильм выйдет в прокат.

Альберт Ахметов

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