В Бишкеке митингуют против китайской экспансии

Основное требование митингующих — объявить мораторий на выдачу гражданства Кыргызстана гражданам КНР, кроме этнических кыргызов.

На площади Ала-Тоо в столице Кыргызстана проходит митинг против китайской экспансии. На акцию протеста собралось около 100 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Основное требование митингующих — объявить мораторий на выдачу гражданства Кыргызстана гражданам КНР, кроме этнических кыргызов. Кроме того, участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышли представители власти.

Участники акции также требуют создать государственную комиссию и проверить заводы и фабрики с участием китайской доли, а также депортировать граждан КНР, незаконно находящихся на территории страны.

Организатор акции - лидер "Кырк чоро" Аманбол Бабакулов. Он заявил, что ему дали разрешение на проведение акции протеста до 13.00.

На митинг прибыли представители государственных органов — аким Первомайского района Бишкека и сотрудник МИД.

Аким района Токтосун Султанов призвал участников акции протеста соблюдать чистоту.

"Информация о прибывании граждан КНР в Кыргызстане не совсем достоверна. В 2018 году 10 тысяч граждан Китая получили долгосрочную визу. Они в основном работали на строительстве дорог", — проинформировал митингующих директор консульского департамента МИД Алмаз Имангазиев.

Во время митинга поступила информация о том, что некоторых активистов задержали и отвезли в милицию. Митингующие требуют, чтобы их сторонников отпустили.

Около месяца назад в Бишкеке уже проходил митинг - у посольства Китая собравшиеся требовали прекратить преследование этнических кыргызов в Китае и освободить их из лагерей перевоспитания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!