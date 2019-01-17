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Автобус врезался в здание: стали известны подробности

Пострадал только водитель.

Фото : кадр видео17 января 2019, 16:35

Утром 17 января в пассажирский автобус врезался в здание магазина. В ДП Алматинской области рассказали некоторые детали аварии, передает Zakon.kz.

Как сообщал очевидец, авария произошла примерно в 6 часов утра. Водитель автобуса, судя по всему, хотел свернуть в сторону мкр. Водник, но маневр не удался. И многотонная машина проехала почти прямо, въехав в здание магазина.

"ДТП произошло сегодня утром в поселке Боралдай Илийского района. В дорожную аварию попал пассажирский ЛИАЗ одного из алматинских автобусных парков. Пассажиры в салоне отсутствовали. Предварительно водитель, 1968 г.р., не справился с рулевым управлением и въехал в здание автомойки. Пострадал лишь сам водитель, которого госпитализировали в районную больницу. По факту ДТП полицейские проводят разбирательство", - сообщили в пресс-службе ДП региона.


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