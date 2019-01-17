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Тренер сборной Казахстана по футболу покинул свой пост

Сегодня, 17 января, было принято обоюдное решение сторон о прекращении сотрудничества.

Фото : из открытых источников17 января 2019, 16:49

Болгарский специалист Станимир Стоилов больше не является главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу, передает Sports.kz.

Сегодня, 17 января, было принято обоюдное решение сторон о прекращении сотрудничества.

51-летний Станимир Стоилов возглавил национальную сборную Казахстана в начале 2018 года после трех с половиной лет успешной работы главным тренером "Астаны". При этом рулевом главная команда страны успела провести 9 поединков (в том числе в рамках официального турнира Лиги наций УЕФА — 6), в которых одержала 3 победы, столько же поединков свела вничью и потерпела 3 поражения (в Лиге наций УЕФА — 1 выигрыш, 3 ничейных результата, 2 проигрыша).


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