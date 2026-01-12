Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу покинул свой пост

Мадияр Кембилов и Жанна Мальгаждарова покинули тренерские посты в женских сборных, сообщает Zakon.kz.

О кадровых изменениях в тренерских штабах женских национальных команд 12 января 2026 года проинформировали в Казахстанской федерации футбола (КФФ):

"Мадияр Кембилов завершил работу на посту главного тренера женской национальной сборной Казахстана по футболу. Специалист был назначен на данную должность в 2023 году и на протяжении этого периода принимал участие в формировании и развитии команды. Также пост старшего тренера юношеской женской сборной Казахстана WU-19 покинула Жанна Мальгаждарова, возглавившая команду в мае 2025 года. Работа со специалистами была прекращена по обоюдному согласию сторон".

Казахстанская федерация футбола поблагодарила Мадияра Кембилова и Жанну Мальгаждарову за проделанную работу и вклад в развитие женского футбола. При этом отмечается, что специалисты продолжают работу в структуре КФФ и будут задействованы в дальнейших проектах, направленных на системное развитие женского футбола в стране.

"В ближайшее время Комитет технического развития КФФ заслушает потенциальных кандидатов на вакантные тренерские должности. По итогам обсуждения будет принято коллегиальное решение и сформированы рекомендации для последующего утверждения Исполнительным комитетом Казахстанской федерации футбола", – следует из распространенного в понедельник релиза.

