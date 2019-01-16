Нуралы Киясов об убийстве Дениса Тена: Я не думаю, что мы совершили что-то тяжкое

Подозреваемый признался в том, что был лишь причиной смерти спортсмена и назвал версию о заказном убийстве "абсурдом".

Подозреваемый в убийстве Дениса Тена Нуралы Киясов сказал свое последнее слово. Парень не видит в своих поступках признаков тяжкого преступления, сообщает Zakon.kz.

"Госпожа Оксана, прошу у вас прощения. Мы причинили вам и вашему сердцу рану, которая вряд ли затянется. У меня тоже есть мама и бабушка, я понимаю, как тяжело потерять близкого. Понимаю, что эта боль на всю жизнь - как для вас, так и для вашего любимого сына. Но я не думаю, что мы совершили что-то тяжкое. Мы лишь были причиной смерти вашего сына. Мы скорбим вместе с вами. У нас тоже есть мамы, они сейчас тоже очень сильно переживают за нас, беспокоятся", - заявил Киясов в зале суда.

Киясов добавил, что у него также есть близкие, о которых заботится его отец. Подозреваемый надеется на справедливое решение суда.

"Вы говорите, что было заказное убийство, за деньги. Но это абсурд, такого никогда не было. Деньги и скот моего деда и отца принадлежат только им. В моих деньгах ни мама, ни кто-либо другой из членов семьи не нуждался. Все что у них сейчас есть - благодаря отцу. Мне сейчас тяжело. Господин судья, я считаю, что вы сами примете справедливое решение. Еще раз прошу прощения и согласен со всем, что сказал мой адвокат. И прошу не оскорблять моих родителей. За свои ошибки я отвечу сам и прошу простить меня", - добавил он.

Жанар Толыбаева в последнем слове обратилась к народу Казахстана. Попросив прощения, она сказала суду, что даже в случае самого сурового приговора для нее, это не вернет родителям их сына. Она еще раз рассказала о своей беременности и напомнила, что дома ее также ждет сын.

"Я прошу прощения у всего народа Казахстана. Я прошу суд принять справедливое решение. Даже если вы решите принять самое суровое наказание по отношению ко мне, это очень горько и печально, но ее сына не вернуть. Я прошу подумать о моих детях, о ребенке, который у меня в животе, и о том, который ждет меня дома. Подумайте об их состоянии. Неважно, какое решение вы примите, главное - пусть оно будет справедливым. Мне больше нечего сказать", - резюмировала девушка.

Ранее подсудимый Арман Кудайбергенов еще раз попросил прощения за содеянное. Гособвинитель запросил для подссудимых Кудайбергенова и Киясова по 20 лет лишения свободы. Для Толыбаевой - четыре года. Приговор суда ожидается 17 января.

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