Назначен ответственный секретарь МИД РК

Им стал Сейтимов Нурлан.

Назначен новый ответственный секретарь министерства иностранных дел Казахстана, передает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Сейтимов Нурлан Мусатаевич назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахста", - говорится в сообщении Акорды.

Ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Таджикистане.

Сейтимов родился в 1964 году в Алматинской области.

Образование: юридический факультет КазГУ, факультет "Международные отношения" Дипломатической Академии МИД Российской Федерации (Москва). Кандидат политических наук.

Служил в рядах ВС СССР, работал в общественных и коммерческих организациях. В системе МИД РК с 1994 г. Работал специалистом Департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК (г.Алматы, 1994-1996), третьим секретарем Отделения Посольства РК в ФРГ (г.Берлин, 1996-1997), вторым секретарем Департамента консульской службы, нач.отдела стран Европы и Америки ДКС МИД РК (гг.Алматы, Астана,1997-2000), консулом Генерального консульства РК в г.Франкфурте-на-Майне, консулом Консульства РК в г.Ганновере (2000-2004).

2004-2007 – начальник отдела, управления, заместитель директора Департамента СНГ МИД РК (Астана).

2007-2010 – главный инспектор, заместитель заведующего Центра внешней политики Администрации Президента РК (Астана).

С 01.2010 по 11.2013 – советник-посланник Посольства РК в РФ (Москва).

С 11.2013 по 03.2016 – генеральный консул РК в г.Франкфурт-на-Майне.

29.03.2016 Указом Президента РК назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Таджикистане.

Дипломатический ранг: чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

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