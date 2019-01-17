Вертолет упал в Алматы: стала известна личность погибшего
Пилот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Фото : Zakon.kz17 января 2019, 17:57
Стала известна личность погибшего при крушении частного вертолета в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
"17 января 2019 года в 15:59 мин местного времени вертолет "Еврокоптер-130" (бортовой номер UP-EC038) авиакомпании "Sky-service" при перелете с аэропорта Боралдай до пункта посадки на площадку "Большая Алматинка" потерпел крушение. На борту находился один пилот- командир воздушного судна Шитов Валентин Викторович, при обнаружении был жив. Скончался на машине скорой помощи по дороге в больницу. Департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИИР РК начато расследование", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.
17 января во второй половине дня в Алматы упал вертолет. Как стало известно позже, рухнувший вертолет направлялся на БАО.
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