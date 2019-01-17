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Рухнувший в Алматы вертолет направлялся на БАО

Подробности крушения вертолета в Алматы сообщили в КЧС

Фото : kris_p_brothers17 января 2019, 17:10

В Алматы 17 января упал вертолет. В пресс-службе КЧС МВД РК сообщили некоторые подробности случившегося, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 января в 16.05 в мкр. Таусамалы Наурызбайского района Алматы.

"На открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки Еврокоптер-130 авиакомпании "Sky Service", без горения. На борту находился пилот, 1968 года рождения, который скончался в машине скорой помощи.Вертолет следовал по маршруту Боралдай - Большое Алматинское озеро", - сообщили в КЧС МВД РК.


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