Что известно об авиакомпании Sky Service и упавшем вертолете

Eurocopter 130 - многоцелевой вертолет от французского производителя компании Eurocopter, был выпущен в 2017 году.

Днем 17 января в Алматы на территории санатория "Алатау" упал вертолет бренда Eurocopter 130 авиакомпании Sky Service, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпания "Sky Service" была основана в 2005 году. Она предлагает коммерческие полеты на вертолетах, услуги в области мониторинга местности и авиационно-спасательные работы. Компания владеет 12 вертолетами и двумя самолетами. Вертолеты - от заводов-производителей Eurocopter и Bell Helicopter TEXTRON.

Eurocopter 130 - многоцелевой вертолет от французского производителя компании Eurocopter, был выпущен в 2017 году. У него низкий уровень вибрации и шума, шестиместный салон. Экономическая крейсерская скорость вертолета - 220 километров в час, практическая дальность - 620 километров. Максимальная высота полета этой модели - 7 540 метров.

"Sky Service" имеет свидетельство на выполнение работ № KAZ-02/048 от КГА МТК (авиационные работы, чартерные перевозки пассажиров и грузов на территории Казахстана и стран СНГ).

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