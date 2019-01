"Огромное спасибо". Димаш Кудайберген поблагодарил фанатов за поддержку в голосовании

Для меня большая честь иметь таких преданных почитателей моего творчества - певец.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выразил благодарность фанатам за отданные голоса в интернет-опросе лучшего исполнителя всех времен. Запись появилась на Instagram странице Димаша, передает Zakon.kz.

До закрытия голосования, Кудайберген уступал лишь фронтмену группы Queen Фредди Меркьюри. Однако позже он опустился на 369 место. На момент завершения голосования оказался фронтмен легендарной группы Queen Фредди Меркьюри, на втором - Майкл Джексон, на третьем - Уитни Хьюстон.

На сайте платформы Ranker, где проходит опрос, стоит примечание редактора о том, что голосование и повторная оценка были закрыты.

"The Best Singers of All Time" было интересно тем, что положение в рейтинге постоянно меняется в зависимости от мнения интернет-пользователей. К примеру, еще пару дней он был на 6 месте, потом на 90-м. а днем ранее– на 35-м.

"Дорогие друзья! Сегодня я узнал, что на каком-то американском сайте проводился опрос, где было упомянуто мое имя тоже. От всей души хочу поблагодарить вас за ваши голоса и за поддержку, но это голосование не имеет никакого отношения к каким либо конкурсам, наградам или телевизионным проектам. Это просто интернет-опрос и он нигде ничего не решает. Огромное спасибо, что всегда и везде проявляете свою любовь ко мне и всему моему казахскому народу. Для меня большая честь иметь таких преданных почитателей моего творчества. Я ваш фанат. Welcome to Kazakhstan! Люблю вас!" - написал он в Instagram.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!