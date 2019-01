Димаш Кудайберген откатился на 369 место в голосовании за лучшего певца всех времен

Голосование на сайте закрыто.

Казахстанский певец выпал из Топ-100 в онлайн- голосовании за лучшего певца всех времен на авторитетной в США и мире интернет-платформе, сообщает Zakon.kz.

Теперь он находится на 369 месте.

При этом на сайте платформы Ranker, где и проходит опрос, стоит примечание редактора о том, что голосование и повторная оценка были закрыты.

"The Best Singers of All Time" было интересно тем, что положение в рейтинге постоянно меняется в зависимости от мнения интернет-пользователей. К примеру, еще пару дней он был на 6 месте, потом на 90-м. а днем ранее– на 35-м. Однако за ночь казахстанец откатился на 369 место.

На первом месте опроса на момент завершения голосования оказался фронтмен легендарной группы Queen Фредди Меркьюри, на втором Майкл Джексон, на третьем– Уитни Хьюстон.

Возобновится ли опрос, пока неизвестно.

"Этот список охватывает десятилетия невероятных музыкантов. Какие певцы, на ваш взгляд, самые великие за все время? Каковы некоторые из самых больших голосов в музыке? Проголосуйте за избранное, проголосуйте за то, что вам не нравится, и не стесняйтесь реорганизовать этот список по-своему", – гласит описание к опросу.

Базирующаяся в Лос-Анджелесе, Ranker привлекает более 50 миллионов ежемесячных уникальных посетителей и более 80 миллионов ежемесячных посещений по всему миру и является ведущей в США.

Альберт Ахметов

