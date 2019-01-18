Бессмысленная и беспощадная. Подростковая жестокость в стране принимает устрашающие масштабы

Озлобленность и агрессия, издевательства и насилие. Откуда всё это в юных казахстанцах?

Дети - цветы жизни, но кактус - тоже цветок. Это расхожее выражение пришлось как нельзя кстати сейчас, когда практически ежедневно мы слышим о разборках подростков и их издевательствах друг над другом. Озлобленность насилие стали среди них нормой?

На днях в Актобе школьная разборка с участием 40 подростков закончилась поножовщиной. Один из участников драки получил серьезное ранение и на всю жизнь может остаться инвалидом.

"Ножевое ранение было сквозным, с повреждением грудной клетки и лучевого нерва. В экстренном порядке он был взят на операцию по сшиванию лучевого нерва", - рассказал врач нейрохирург Саслан Отегенов.

Отец пострадавшего рассказал, что истекая кровью, его сын добрался до школы. Лишние вопросы о том, что случилось, там задавать не стали. Как и не стали вызывать неотложку. Побоялись. Раненого парня отправили в больницу на такси.

"Сын был дома, занимался, когда ему позвонили, вызвали на улицу. Пришел, куда они сказали, и там его запинали и ножом пырнули. Один сантиметр до сердца остался. Они мне говорят - он же не умер, что вы раздуваете. А что, надо, чтобы умер?", - возмущается отец пострадавшего Нурлан Тенелов.

Случай в Актобе далеко не первый, когда школьники, чтобы доказать свою правоту, хватаются за холодное оружие. В прошлом году обладатель "Алтын белгi" был приговорен к девяти годам тюрьмы за то, что убил сверстника. В декабре во время драки в специализированной школе-интернате для одаренных детей был ранен один из воспитанников. …Невольно задумываешься – это тенденция? Или отдельные случаи - лишь роковое стечение обстоятельств?

Озлобленность и агрессия, издевательства и насилие. Откуда всё это в юных казахстанцах? Журналисты Первого канала Евразия провели собственное расследование. Смотрите специальный репортаж корреспондента программы "Аналитика" Юлии Ефремовой – "Цветы жизни" в воскресенье, 20 января в 20.00.

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