Токаев о жестокости и вандализме казахстанцев: Почему мы должны быть хуже других
Фото: amanatpartiasy.kz
Касым-Жомарт Токаев высказался о тревожной тенденции – росте семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии. По его словам, в казахстанском обществе стало много проявлений жестокости, сообщает Zakon.kz.
Немало тех, продолжил он, кто готов оскорбить, унизить, избить человека.
"Народная мудрость гласит: "Тот, кто свой недуг скрывает, исцеленья не найдет". Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой".Касым-Жомарт Токаев
Еще одно крайне негативное явление, уточнил он, это вандализм.
"К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?!"Касым-Жомарт Токаев
Все это, считает президент, свидетельствует о невоспитанности и бескультурье.
"Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?"Касым-Жомарт Токаев
Ранее глава Казахстана высказался о влиянии интернета на воспитание молодежи. По его словам, нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий.
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