Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев о жестокости и вандализме казахстанцев: Почему мы должны быть хуже других

Токаев о жестокости и вандализме казахстанцев:, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:20 Фото: amanatpartiasy.kz
Касым-Жомарт Токаев высказался о тревожной тенденции – росте семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии. По его словам, в казахстанском обществе стало много проявлений жестокости, сообщает Zakon.kz.

Немало тех, продолжил он, кто готов оскорбить, унизить, избить человека.

"Народная мудрость гласит: "Тот, кто свой недуг скрывает, исцеленья не найдет". Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой".Касым-Жомарт Токаев

Еще одно крайне негативное явление, уточнил он, это вандализм.

"К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?!"Касым-Жомарт Токаев

Все это, считает президент, свидетельствует о невоспитанности и бескультурье.

"Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?"Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава Казахстана высказался о влиянии интернета на воспитание молодежи. По его словам, нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий.

Читайте также

Токаев – правительству: Нельзя разбрасываться финансами
Токаев – правительству: Нельзя разбрасываться финансами
чуждая религия
Касым-Жомарт Токаев резко высказывался о навязывании чуждых религиозных идеалов
Токаев призыв Золотая орда бренд
Токаев: Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано с Казахстаном
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: