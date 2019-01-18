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В Казахстане поднялись цены на аренду коммерческой недвижимости

Аренда производственных помещений стала дороже на 2,2%.

Фото : из открытых источников18 января 2019, 10:30

В Казахстане поднялись цены на коммерческую недвижимость, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 2018 году цены на аренду коммерческой недвижимости повысились на 0,2%, аренда производственных помещений стала дороже на 2,2%, пунктов бытового обслуживания, сервиса – на 0,9%, а аренда паркингов - дешевле на 1%, помещений административно-офисного назначения – на 0,2%.

В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года прирост цен отмечен на аренду автомоек на 4,6%, станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 3%, промышленных баз – на 2,6%. Цены на аренду надземных открытых и крытых паркингов стали ниже на 1,1%, подземных паркингов – на 0,9%.


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