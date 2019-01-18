У Геннадия Головкина родился сын

Теперь у прославленного боксера трое детей.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в третий раз стал отцом, передает Zakon.kz.

"Казахстанская федерация бокса поздравляет Геннадия Головкина с рождением сына! Желаем Геннадию и всей его семье крепкого здоровья и семейного благополучия!", - сказано на сайте КФБ.

Семья Головкиных уже воспитывает сына Вадима (родился в 2009 году) и дочь, чье имя не раскрывается (родилась в 2017 году). Сын боксера занимается хоккеем в Лос-Анджелесе и подает большие надежды в этом виде спорта.

Геннадий и Алина долгое время встречались, и поженились в 2007 году. Супруга GGG не часто появляется "в свете" и посвятила себя семье.

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