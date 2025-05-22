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События

"Такая кепка у меня тоже есть!": фанаты растроганы поступком Геннадия Головкина

Геннадий Головкин, встреча, фанаты, кепка, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 18:01 Фото: Instagram/gggboxing
Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин в очередной раз стал звездой социальных сетей. Только на этот раз действие происходило не на ринге, а на одной из улиц страны, сообщает Zakon.kz.

Так, на видео чемпион мира в категории любителей находится в машине и через окно обращается к проходящим мимо ребятам. У одного из них есть кепка с логотипом GGG.

"Кепка крутая! Пацаны, где кепку взяли!?" – спрашивает Головкин.

Молодые люди узнали спортсмена и по очереди стали подходить здороваться. В какой-то момент Головкин вышел из авто для совместного фото.

Под публикацией мама одного из мальчиков подробно ответила на вопрос серебряного призера Олимпийских игр:

"Это мой сын в кепке. Кепка была привезена в подарок с боя Головкин vs Альварес. Она с автографом Гены. Сын носит ее не снимая. Ребятам было неожиданно встретить Головкина. Сын занимается боксом. Говорит, что растерялся, когда понял, кто перед ним. Сказал, что упустил возможность позвать Геннадия в зал, где он с ребятами тренируется. Спасибо нашему чемпиону за подаренные эмоции и впечатления детям! Мотивации к тренировкам у них однозначно прибавилось еще больше".

Другие комментаторы также оставили ряд добрых слов в адрес Головкина.

  • Крутой и в то же время простой! Респект Геннадию Головкину. Гена, такие кепки продают, и мы любим их носить только из-за тебя, легендарный GGG!
  • Такой простой. Чемпион по жизни.
  • Респект Геннадию.
  • Приятно удивил детей, молодец.
  • У нас тоже есть такая кепка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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