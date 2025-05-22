"Такая кепка у меня тоже есть!": фанаты растроганы поступком Геннадия Головкина
Фото: Instagram/gggboxing
Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин в очередной раз стал звездой социальных сетей. Только на этот раз действие происходило не на ринге, а на одной из улиц страны, сообщает Zakon.kz.
Так, на видео чемпион мира в категории любителей находится в машине и через окно обращается к проходящим мимо ребятам. У одного из них есть кепка с логотипом GGG.
"Кепка крутая! Пацаны, где кепку взяли!?" – спрашивает Головкин.
Молодые люди узнали спортсмена и по очереди стали подходить здороваться. В какой-то момент Головкин вышел из авто для совместного фото.
Под публикацией мама одного из мальчиков подробно ответила на вопрос серебряного призера Олимпийских игр:
"Это мой сын в кепке. Кепка была привезена в подарок с боя Головкин vs Альварес. Она с автографом Гены. Сын носит ее не снимая. Ребятам было неожиданно встретить Головкина. Сын занимается боксом. Говорит, что растерялся, когда понял, кто перед ним. Сказал, что упустил возможность позвать Геннадия в зал, где он с ребятами тренируется. Спасибо нашему чемпиону за подаренные эмоции и впечатления детям! Мотивации к тренировкам у них однозначно прибавилось еще больше".
Другие комментаторы также оставили ряд добрых слов в адрес Головкина.
- Крутой и в то же время простой! Респект Геннадию Головкину. Гена, такие кепки продают, и мы любим их носить только из-за тебя, легендарный GGG!
- Такой простой. Чемпион по жизни.
- Респект Геннадию.
- Приятно удивил детей, молодец.
- У нас тоже есть такая кепка.
2 мая 2025 года стало известно, что скончался первый тренер Головкина Виктор Дмитриев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript