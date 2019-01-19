Возмущенные дальнобойщики дважды за сутки перекрыли дорогу в ЗКО

По сообщениям водителей фур, которые более суток стоят на границе, у них уже кончилась еда и вода. Кончается топливо.

На пограничном посту "Сырым" на трассе "Уральск - Самара" более суток 500 грузовых фур не могут пройти границу. Причина гигантской пробки - в медленной работе сотрудников департамента госдоходов ЗКО. Водители бьют тревогу: у них нет еды, воды и кончается топливо. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на “Уральскую неделю".

Грузовые фуры стали скапливаться на границе примерно четыре дня назад. Вчера, 18 января, на подъезде к казахстанскому посту "Сырым", скопилось 500 грузовых машин. Такое же количество машин скопилось с российской стороны, и около сотни фур заблокировали дорогу на нейтральной полосе.

По сообщениям водителей фур, которые более суток стоят на границе, у них уже кончилась еда и вода. Кончается топливо.

— Мы все везем грузы, у которых есть сроки поставки. У многих скоропортящиеся продукты. Вся проблема в том, что на границе появились сотрудники налоговой (департамента госдоходов), которые проверяют все грузы. И не просто проверяют, а снимают ксерокопии со всех наших документов на груз. Снимают копии даже с тех документов, которые к их работе не имеют отношения. И на обслуживание одной машины уходит от 40 минут до часа. Позавчера на посту работали всего два сотрудника налоговой. Сегодня ночью — один (!). Сегодня с утра трое, — рассказал в телефонном разговоре один из водителей фуры Виталий Агошков.

По словам другого водителя фуры, в прошлом году была такая же проблема, и после того как об этом стала писать пресса, сотрудников ДГД с границы убрали.

— После этого очереди на границе исчезли. И вот, как на этой неделе на границе снова посадили сотрудников налоговой, сразу же появились очереди. Всем понятно, что причина проблемы исключительно в них. Одну машину в час пропускают. И это еще не сезон. Сейчас очередь из фур растянулась на 15 километров на казахстанской стороне, — сообщил водитель Нуржан Капезов.

По словам водителей, минувшей ночью они дважды перекрывали дорогу на казахстанской стороне и на нейтральной полосе, в знак протеста против произвола сотрудников ДГД ЗКО. Но результатов этого не дало. Быстрее они работать не стали.

Сотрудник департамента госдоходов ЗКО связался со своими коллегами на границе, и те его заверили, что никакой очереди на границе нет и никаких проблем с их работой не наблюдается.

— Это наглая ложь! Как им совесть позволяет так врать?! — возмутился услышавший это водитель фуры.

По его словам, за прошедшие сутки очередь из грузовиков на границе только выросла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!