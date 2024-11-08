30-километровые пробки: водители большегрузов продолжают жаловаться на дороги в ЗКО

30-километровая очередь из фур образовалась к границе в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" сообщило, что водители большегрузов с 5 ноября по настоящее время делятся видео, жалуясь на очередь и состояние дорог.

"Поселок Погодаево, выезд на таможню. В обе стороны стоим. КДМ-ка пришла утром, всю ночь звонили им. Приехали, посыпали таможенный пост и нейтралку и уехали. А вот эти все подъемы в сторону Уральска оставили, даже лопаты песка нет. Вот стоим и несколько часов, не можем проехать", – рассказал автор видеоролика, добавив, что видео снято 5 ноября.

В ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" отреагировали на ситуацию, предоставив ответное видео, как их сотрудники проводили дорожные работы в этот день именно на этом участке.

6 ноября водители прислали видео, показав, что очередь к границе образовалась длиною в 30 километров. Сегодня, 8 ноября, они подтвердили, что ситуация остается неизменной.

"У нас все в штатном режиме, все из-за ремонта на территории Российской Федерации фуры медленно движутся", – ответили в ДГД ЗКО.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Руслан Мугиев добавил, что в период с 1 по 5 ноября в области прошли осадки в виде дождя со снегом, а также произошло понижение температуры ниже нуля. Во время непогоды международные и республиканские автодороги по ЗКО обслуживались силами подрядной организации ТОО "КАЖсервис" и были предприняты все меры для безопасного, бесперебойного и беcприпятсвенного проезда пользователей.

"Касательно представленного видео сообщаем, что, оно не соответствует текущему состоянию проезжей части, а также информируем что данный участок относится к автодороге международного значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", км 195-251 (56 км). На данном участке, на постоянной основе работает спецтехника в количестве трех единиц КДМ для россыпи противогололедного материала и автогрейдер. Касательно голосового комментария с видео сообщаем, что КДМ после проведения россыпи направляется на ближайший накопитель для новой загрузки противогололедного материала, также на видео видно, что грузовые фуры стоят в очереди на пункт пропуска и мешают полноценно провести очистку и обработку дороги". Руслан Мугиев

В пресс-службе ДП ЗКО отметили, что их сотрудники ежедневно патрулируют этот отрезок участка, чтобы не было пробок. Добавив, что 5 ноября к административной ответственности водителей большегрузов за нарушение ПДД не привлекали.

Для получения информации по автодорогам международного и республиканского значения по ЗКО можно связаться в круглосуточном режиме по бесплатному номеру Call-центра 1403 или с диспетчерской службой по номеру 8(705)705-58-90.

Комитет государственных доходов Министерства финансов (МФ) прокомментировал информацию о скоплении транспортных средств на пункте пропуска "Курмангазы" на границе Казахстана с Россией.