Главный тренер сборной РК по футболу вступил в должность

На этом посту Михаил Билек сменил Станимира Стойлова.

Чешский специалист Михаил Билек вступил в должность главного тренера Национальной сборной Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

На этом посту он сменил Станимира Стойлова. О контракте со сборной объявил сам Билек в середине января.

Михал Билек родился 13 апреля 1965 году. В бытность футболистом играл на позиции полузащитника, выступал за сборные Чехословакии и Чехии. Тренерская карьера началась в чешском клубе "Теплице". Также тренировал команды "Картахинес" (Коста-Рика), "Хмел", "Виктория Плзень", "Спарта Прага", "Высочина" (все - Чехия), "Ружомберок" ("Словакия"), "Динамо Тбилиси" (Грузия). Последним местом работы был чешский клуб "Фастав Злин".

В тренерский штаб Михала Билека вошли: ассистенты - словацкий тренер Михал Хипп и Талгат Байсуфинов, тренер по вратарям - Николай Родионов.

Тренерские достижения:

- Чемпион Чехии, ФК "Спарта Прага" (2006/2007);

- Обладатель Кубка Чехии, ФК "Спарта Прага" (2006/2007);

- Бронзовый призер Чемпионата Европы с юношеской сборной Чехии до 19 лет (2003);

- Четвертьфиналист Чемпионата Европы-2012 на посту главного тренера Национальной сборной Чехии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!