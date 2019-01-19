Главный тренер сборной РК по футболу вступил в должность
На этом посту Михаил Билек сменил Станимира Стойлова.
Чешский специалист Михаил Билек вступил в должность главного тренера Национальной сборной Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
На этом посту он сменил Станимира Стойлова. О контракте со сборной объявил сам Билек в середине января.
Михал Билек родился 13 апреля 1965 году. В бытность футболистом играл на позиции полузащитника, выступал за сборные Чехословакии и Чехии. Тренерская карьера началась в чешском клубе "Теплице". Также тренировал команды "Картахинес" (Коста-Рика), "Хмел", "Виктория Плзень", "Спарта Прага", "Высочина" (все - Чехия), "Ружомберок" ("Словакия"), "Динамо Тбилиси" (Грузия). Последним местом работы был чешский клуб "Фастав Злин".
В тренерский штаб Михала Билека вошли: ассистенты - словацкий тренер Михал Хипп и Талгат Байсуфинов, тренер по вратарям - Николай Родионов.
Тренерские достижения:
- Чемпион Чехии, ФК "Спарта Прага" (2006/2007);
- Обладатель Кубка Чехии, ФК "Спарта Прага" (2006/2007);
- Бронзовый призер Чемпионата Европы с юношеской сборной Чехии до 19 лет (2003);
- Четвертьфиналист Чемпионата Европы-2012 на посту главного тренера Национальной сборной Чехии.
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